27 Şubat 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın kalma sebebi belli oldu!

Ersun Yanal'ın kalma sebebi belli oldu!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 Giriş Tarihi: 27.02.2020

, 'de 'a yenilmiş ve 21 yıllık yenilmezlik serisi son bulmuştu. 'de son 4 haftada 3 mağlubiyet alan ve sadece 1 puan toplayan sarı-lacivertlilerde, tüm gözler teknik direktör 'a çevrilmişti. Karşılaşma sonrası istifa edeceği konuşulan Yanal, takımda kaldı. Fenerbahçe Başkanı 'un deneyimli teknik adamı göndereceği konuşulurken, Ersun Yanal'ı takımda tutma nedeni de belli oldu! İşte detaylar...

21 yıl sonra 'a 'de kaybetmesinin yankıları sürüyor. Pazar günü alınan yenilgi sonrasında yolların ayrılması beklenen fakat ile 'devam' kararı büyük sürpriz olmuştu.

Bu karar sonrası herkes bu hamlenin nedenini sorarken, Fenerbahçe Başkanı 'un bu hamlesinin iki nedeni olduğu öğrenildi.

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FATURA YANAL'DA

Takvim'in haberine göre; Ersun Yanal'ın görevde kalmasının ilk nedeni, yeni bir hoca gelir ve o da başarısız olursa Koç'un başkanlığının sorgulanacak olması. Kötü gidişin sürmesi sonrasında Ersun Yanal ile yollar ayrılacak, böylece sarı-lacivertli yönetim zaman kazanmış olacak.

ŞU ANDA BEKLEMEDE

Ali Koç'un ayrıca 'ndaki maçlarını da düşünerek yeni gelecek hocanın yıpranma ihtimaline karşı Ersun Yanal'ı yollada planının şu anda beklemede olduğu belirtildi.

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KÖTÜ GİDİŞ SÜRERSE YENİ PLAN DEVREYE SOKULACAK

Böylece sarı-lacivertli takımda Ersun Yanal 'canlı kalkan' olarak kullanılacak. Ancak ilerleyen maçlarda mağlubiyet serisi devam ederse yönetimin yeni planını devreye sokacak.

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