Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın kalma sebebi belli oldu!

Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmiş ve 21 yıllık yenilmezlik serisi son bulmuştu. Süper Lig'de son 4 haftada 3 mağlubiyet alan ve sadece 1 puan toplayan sarı-lacivertlilerde, tüm gözler teknik direktör Ersun Yanal'a çevrilmişti. Karşılaşma sonrası istifa edeceği konuşulan Yanal, takımda kaldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un deneyimli teknik adamı göndereceği konuşulurken, Ersun Yanal'ı takımda tutma nedeni de belli oldu! İşte detaylar...

Fenerbahçe 21 yıl sonra Galatasaray'a Kadıköy'de kaybetmesinin yankıları sürüyor. Pazar günü alınan yenilgi sonrasında yolların ayrılması beklenen fakat Ersun Yanal ile 'devam' kararı büyük sürpriz olmuştu.

Bu karar sonrası herkes bu hamlenin nedenini sorarken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu hamlesinin iki nedeni olduğu öğrenildi.

FATURA YANAL'DA

Takvim'in haberine göre; Ersun Yanal'ın görevde kalmasının ilk nedeni, yeni bir hoca gelir ve o da başarısız olursa Koç'un başkanlığının sorgulanacak olması. Kötü gidişin sürmesi sonrasında Ersun Yanal ile yollar ayrılacak, böylece sarı-lacivertli yönetim zaman kazanmış olacak.

ŞU ANDA BEKLEMEDE

Ali Koç'un ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçlarını da düşünerek yeni gelecek hocanın yıpranma ihtimaline karşı Ersun Yanal'ı yollada planının şu anda beklemede olduğu belirtildi.

KÖTÜ GİDİŞ SÜRERSE YENİ PLAN DEVREYE SOKULACAK

Böylece sarı-lacivertli takımda Ersun Yanal 'canlı kalkan' olarak kullanılacak. Ancak ilerleyen maçlarda mağlubiyet serisi devam ederse yönetimin yeni planını devreye sokacak.

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