27 Şubat 2020, Perşembe

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İşte derbinin faturası! Fenerbahçe'de Ozan Tufan...

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilmesinin ardından Ozan Tufan sert açıklamalarda bulunmuş ve PFDK'ya sevk edilmişti. Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum; teknik direktör Ersun Yanal, futbolcular Deniz Türüç ve Ozan Tufan'ın kaç maç ceza alacağını açıklarken Türk futbol gündemini de değerlendirdi. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 27.02.2020 10:10
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İşte derbinin faturası! Fenerbahçe'de Ozan Tufan...

"Hiç uzatmaya gerek yok, büyük hayaller ve umutlarla göreve gelen Ali Koç ve yönetimi artık yolun sonuna gelmiştir... Hani şu; görev süresince 'her başarısızlığın ardından birilerini suçlayan bir yönetim' anlayışıyla hafızalarda iz bırakan o yönetim...

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İşte derbinin faturası! Fenerbahçe'de Ozan Tufan...

Hani şu; genel kurul süresince eleştirdikleri başkan profili ve yönetim anlayışını âdeta taklit eden o yönetim... Artık onlar için de, Fenerbahçe için de, tek çözüm, kulübü ve takımı bu duruma getiren zihniyetin bir an evvel değişmesi gerekiyor. Sayın Ali Koç, yönetim anlayışını ve yönetimini yenilemelidir.

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İşte derbinin faturası! Fenerbahçe'de Ozan Tufan...

Her şeyden evvel, yeniden çıkacağı bu yolda yanına kılavuz olarak, bugünkü gibi basketbol şubeden devşirme 'futbol sorumluları' (!) değil, işin ehli idareciler almalıdır. Bunun da yolu, tez zamanda olağanüstü genel kurul kararı almaktır. Yoksa? Bu futbol aklıyla yola devam, etmek gelecekte Fenerbahçe'ye bugünleri de aratır...

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İşte derbinin faturası! Fenerbahçe'de Ozan Tufan...

FUTBOLUN PATRONU VE SAMANDIRA'DAN TAŞANLAR!

1- Acaba zaman zaman kaleci sıkıntısının baş gösterdiği bu sezon öncesi; Volkan Demirel'in bir yıl daha oynama isteği ve teknik kadronun da bu yöndeki talebinin bizzat başkan Ali Koç tarafından veto edildiği doğru mudur? Volkan'ın yeşil sahalara veda etme kararı için son güne kadar beklenmesinin nedeni acaba bu konuda teknik heyet ile başkan arasındaki fikir ayrılığı ve başkanı ikna çabası mıdır?

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İşte derbinin faturası! Fenerbahçe'de Ozan Tufan...

2- Acaba zaman zaman sürpriz seyahatleriyle takım için de gündemi meşgul eden (!), aynı zamanda lisanslı poker oyuncusu olan Max Kruse'nin bu sebeple anlaşma şartlarından birinin de 'yıllık izin günlerinin sezon başında belirlenmesi' olduğu yönündeki iddialar doğru mudur?

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