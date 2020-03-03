Kupada müthiş düello! İşte Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin 11'i

Türkiye'nin kupasında büyük heyecan... 'Erken final' olarak tanımlanan yarı final eşleşmesinde Trabzonspor ile Fenerbahçe kupaya bir adım daha yaklaşabilmek için kozlarını önce Şenol Güneş Stadı'nda paylaşacak.

Türkiye'nin kupasında büyük heyecan... 'Erken final' olarak tanımlanan yarı final eşleşmesinde Trabzonspor ile Fenerbahçe kupaya bir adım daha yaklaşabilmek için kozlarını önce Şenol Güneş Stadı'nda paylaşacak. 20.30'da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmak istiyor. Son 5 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla lig yarışında rakiplerinin gerisinde kalan Fenerbahçe de kupaya sarıldı.



İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER ÇOK

Trabzonspor'da da Fenerbahçe'de de kupa derbisi öncesi eksikler göze çarpıyor. Ev sahibi konumundaki bordo-mavililerde Hosseini ve Ahmet Canbaz yok. Obi Mikel de hafta sonu kırmızı kart gördüğü için bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Pereira'nın ise yedekte başlaması bekleniyor. Kanarya'da ise yokluğu aranan kanat oyuncusu Garry Rodrigues bu önemli randevuya da yetişemiyor. Ayrıca kaptan Emre Belözoğlu da sakatlığını atlatamadı.

MUHTEMEL 11'LER



TRABZONSPOR: Uğurcan, K.Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, A.Parmak, Ekuban, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth



FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Deniz, M.Ekici, Kruse, Muriç

13. RANDEVU

TRABZONSPOR ile Fenerbahçe kupada 12 maçta birbirlerine rakip oldular. Fırtına'nın 6-4'lük üstünlüğü bulunuyor.



4-3 TRABZON ÖNDE

İki takım daha önce 7 kez kupada eşleşti. Bu randevuların 4'ünde Trabzonspor rakibini elerken, Fenebahçe ise 3 kez Karadeniz temsilcisini kupanın dışına itti.



İki büyük ekip 126. kez karşılaşıyor. 46 yıllık rekabette Fenerbahçe 48 maç, Trabzonspor ise 39 karşılaşmayı kazandı. Kanarya 157 gol attı. Fırtına 136 kez ağları sarstı.



BÜYÜK MAÇ ATV'DE DETAYLARI A SPOR'DA

Nefeslerin tutulacağı Trabzonspor ile F.Bahçe derbisi 20.30'da HD kalitesiyle ATV ekranlarında olacak. A SPOR da büyük maçla ile ilgili tüm detayları gün boyunca izleyicileri ile paylaşacak. Maç öncesi ve sonrasında usta isimler derbiyi yorumlayacak.



Bir tarafta her iki kulvarda yoluna devam eden Karadeniz Fırtınası... Diğer tarafta lig yarışında gerilerde kalan ve kupaya sarılan Kanarya

Türk futbolunun iki önemli lokomotifinin müthiş mücadelesi AT V ekranlarında olacak. Futbolseverler nefesini tutup, bu maça kilitlenecek.



KAMPA GİRDİ

Trabzonspor, Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası önceki gün antrenman yapmıştı. Bordo-mavili oyuncular dünü ise izinli geçirdiler. Karadeniz temsilcisinin futbolcuları dün saat 18.00'de tesislere gelerek Fenerbahçe maçı öncesi kampa girdiler.

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