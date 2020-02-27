Fenerbahçe'de çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Ali Koç...

Fenerbahçe son 4 haftada sadece 1 puan alarak ikinci yarıda büyük bir düşüş yaşadı. Son olarak Galatasaray'a da kaybederek 21 yıllık yenilmezlik serisini de devam ettiremeyen Kanarya'da işler hiç de iyi gitmiyor. Sarı-lacivertliler Galatasaray'a karşı Kadıköy kozunu da kaybederken büyük bir yıkım yaşadı. Yaptığı transferlerle eleştirilerin hedefi olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan seçilmesinin ardından "Artık yüksek maliyetli yaşlı oyuncuları alma dönemi bitmiştir. Futbolumuz son kontratını yapmaya gelmiş oyuncularla dolu." ifadelerini kullanmıştı. Ali Koç'un bu sözlerinin uzağında kaldığı da gün yüzüne çıktı. İşte o isimler ve bu dönemde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 27.02.2020 11:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





