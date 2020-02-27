27 Şubat 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Ali Koç...

Fenerbahçe son 4 haftada sadece 1 puan alarak ikinci yarıda büyük bir düşüş yaşadı. Son olarak Galatasaray'a da kaybederek 21 yıllık yenilmezlik serisini de devam ettiremeyen Kanarya'da işler hiç de iyi gitmiyor. Sarı-lacivertliler Galatasaray'a karşı Kadıköy kozunu da kaybederken büyük bir yıkım yaşadı. Yaptığı transferlerle eleştirilerin hedefi olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan seçilmesinin ardından "Artık yüksek maliyetli yaşlı oyuncuları alma dönemi bitmiştir. Futbolumuz son kontratını yapmaya gelmiş oyuncularla dolu." ifadelerini kullanmıştı. Ali Koç'un bu sözlerinin uzağında kaldığı da gün yüzüne çıktı. İşte o isimler ve bu dönemde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 27.02.2020 11:45
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Fenerbahçe'de çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Ali Koç...

Süper Lig'in 23. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, 21 yıllık aranın ardından ezeli rakibine Kadıköy'de boyun eğmiş ve mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

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Fenerbahçe'de çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Ali Koç...

Sarı lacivertlilerde yaşanan bu yıkımla beraber mevcut tablonun sorumluları aranırken, takım içerisindeki problemlerle beraber yaş ortalaması da bu sürece damga vuran etmenlerden biri oldu.

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Fenerbahçe'de çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Ali Koç...

Kötü sonuçlar sonrası hedef tahtasına oturtulan Başkan Ali Koç birçok konuda olduğu gibi takımı gençleştirme kısmında da verdiği sözleri tutamadı.

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Fenerbahçe'de çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Ali Koç...

Göreve ilk geldiğinde "Artık yüksek maliyetli yaşlı oyuncuları alma dönemi bitmiştir" diyen Koç, futbol kariyerinin sonlarına gelen ya da formunun dip noktasında olan yaşı geçmiş futbolcuları kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe'de çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Ali Koç...

1.5 yıl önce Fenerbahçe'nin 25.9 olan yaş ortalaması bu sezon 27.6'ya çıktı. İlk 11'in yaş ortalaması ise 28.3'e yükseldi.

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