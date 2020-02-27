Fenerbahçe idmanında Ersun Yanal detayı!

Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilen ve 21 yıllık yenilmezlik son bulan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği tartışma konusu olmuştu. Yanal ile devam kararı alınsa da, sarı-lacivertli takımın paylaştığı fotoğraflarda deneyimli teknik adamın bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray derbisi öncesi 56 yaşındaki teknik adamın fotoğraflarına yer verilirken, derbi sonrasında Yanal'ın fotoğraflarına yer verilmemişti. 24 Şubat'ta fotoğraflarda yer almayan Ersun Yanal, 25 Şubat'taki idman fotoğraflarında yer almıştı. 27.02.2020 tarihli idman karelerinin paylaşıldığı resmi hesapta bu kez Yanal'ın net olmayan iki fotoğrafı yayınlandı.

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a Kadıköy'de mağlup olan Fenerbahçe'de, son 4 haftada sadece 1 puan toplayabilmiş ve Ersun Yanal'ın geleceği konuşulmaya başlanmış ve sarı-lacivertli yönetim, Ersun Yanal ile devam kararı almıştı.

Derbi sonrası sarı-lacivertlilerin tüm idman haberlerinde teknik direktör Ersun Yanal'ın adı geçerken sadece 25 Şubat'taki paylaşımda fotoğrafına yer verildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan idman karelerinde bir detay daha dikkat çekti. Son olarak 27 Şubat'ta da 18 fotoğraf paylaşan Fenerbahçe, bu fotoğraflarda Ersun Yanal'a yer vermedi. 56 yaşındaki teknik adamın 2 fotoğrafını paylaşan sarı-lacivertlilerde, Yanal'ın sadece iki fotoğrafını paylaşırken, bu fotoğrafların arka planında net olmayan bir şekilde görüldüğü ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte derbi öncesi ve sonrası yapılan o paylaşımlar;

Derbi sonrası

İŞTE O FOTOĞRAFLAR:

DİĞER