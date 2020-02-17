17 Şubat 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Yine Jailson yine kayıp
Giriş Tarihi: 17.02.2020
Fenerbahçe'de bir başka tartışılan konu Jailson... Ersun Yanal'ın sezon başında savunmadaki eksikler nedeniyle mecburen stoperde görev verdiği Brezilyalı oyuncu, yaptığı hatalarla yarardan çok zarar getirdi.
Son olarak MKE Ankaragücü karşısında ilk golde adamını kaçıran sambacı; Aytemiz Alanyaspor (1-3), Antalyaspor (0-1), iki Trabzonspor (1-1 ve 1-2) karşılaşmasında da önemli hatalar yapmıştı. Söz konusu 5 maçta toplam 14 puan kaybedildi. Yanal'ın bu hafta oynanacak Galatasaray derbisinde, Jailson'u artık defanstan çekmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sambacı, cezalı Luiz Gustavo ile sakatlanan Emre'nin yokluğunda ya orta sahada görev yapacak ya da kulübede oturacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...