Yine Jailson yine kayıp

Fenerbahçe'de bir başka tartışılan konu Jailson... Ersun Yanal'ın sezon başında savunmadaki eksikler nedeniyle mecburen stoperde görev verdiği Brezilyalı oyuncu, yaptığı hatalarla yarardan çok zarar getirdi.

Son olarak MKE Ankaragücü karşısında ilk golde adamını kaçıran sambacı; Aytemiz Alanyaspor (1-3), Antalyaspor (0-1), iki Trabzonspor (1-1 ve 1-2) karşılaşmasında da önemli hatalar yapmıştı. Söz konusu 5 maçta toplam 14 puan kaybedildi. Yanal'ın bu hafta oynanacak Galatasaray derbisinde, Jailson'u artık defanstan çekmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sambacı, cezalı Luiz Gustavo ile sakatlanan Emre'nin yokluğunda ya orta sahada görev yapacak ya da kulübede oturacak.