17 Şubat 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Yine Jailson yine kayıp

Yine Jailson yine kayıp
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.02.2020

'de bir başka tartışılan konu ... 'ın sezon başında savunmadaki eksikler nedeniyle mecburen stoperde görev verdiği Brezilyalı oyuncu, yaptığı hatalarla yarardan çok zarar getirdi.

Son olarak MKE Ankaragücü karşısında ilk golde adamını kaçıran sambacı; Aytemiz Alanyaspor (1-3), (0-1), iki (1-1 ve 1-2) karşılaşmasında da önemli hatalar yapmıştı. Söz konusu 5 maçta toplam 14 puan kaybedildi. Yanal'ın bu hafta oynanacak derbisinde, 'u artık defanstan çekmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sambacı, cezalı Luiz Gustavo ile sakatlanan Emre'nin yokluğunda ya orta sahada görev yapacak ya da kulübede oturacak.

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