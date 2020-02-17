Fenerbahçe'de radikal kararlar yolda! Galatasaray derbisi kaybedilirse...

Fenerbahçe'de radikal kararlar, Galatasaray maçına endeskli. Yönetim şimdiye kadar hep hakem hatalarını gündeme taşıdı; takıma ve teknik heyete destek oldu. Ancak derbide de puan kaybı yaşanırsa külahları değişecek.

Fenerbahçe'de 2-1 kaybedilen Ankaragücü maçının şoku devam ediyor. Yönetim bugün ya da yarın bir araya gelip, durum değerlendirmesi yapacak. Son 2 haftadaki 5 puanlık kaybın faturası camiada Ersun Yanal'a kesilmiş durumda. Tecrübeli hoca da, "Gerekeni yapmaya hazırım" diyerek alınacak her karara saygı duyacağını açıkladı. Ancak gelen haberler başkan Ali Koç'un bu konuda acele etmeyeceği ve en azından derbiyi bekleyeceği yönünde. Galatasaray maçı hem Yanal hem de oyuncular için bu anlamda 'kader sınavı' olacak.

FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK

Galibiyet halinde Ersun Yanal son bir kredi kazanacak. Şampiyonluk iddiası devam ettiği müddetçe sabredilecek. Olası bir puan kaybı durumunda ise radikal kararlar devreye sokulacak. Şimdiye kadar hep hakem hataları üzerinde duran ve teknik heyete ve futbolculara toz kondurmayan yönetim, faturaları kesecek. İlk sırada Ersun Yanal var. Deneyimli teknik adamın, Galatasaray'la berabere dahi kalınsa görevine devam etme şansı kalmayacak. Yeni hoca arayışına derhal başlanacak. Katkı veremeyen oyuncuların kadro dışı kalması da gündeme gelecek.

İLK DÖNEMİNDEN 10 PUAN GERİDE

Eleştirilerin odağındaki Ersun Yanal, Fenerbahçe'deki ilk döneminin 10 puan gerisinde kaldı. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımın başında şampiyon olduğu 2013-14 sezonunun 22. haftasında 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 48 puan toplayarak en yakın rakibi G.Saray'a 4 puan fark atmıştı. Yanal bu sezon aynı periyotta 38 puanda kaldı. O dönem 22. haftayı lider geçen Kanarya, bugün 6. sırada yer aldı.

YANAL'A ANKARAGÜCÜ MAÇI İÇİN ELEŞTİRİLER

Yaptığı hatalara rağmen Jailson'u ısrarla stoperde oynattı.

Mevlüt Erdinç'i çok geç oyuna aldı.

Rodrigues'in yokluğunda elindeki çalım ve dripling yeteneği en iyi oyuncu olan Ferdi Kadıoğlu'ndan da yeterince yararlanmadı.

GENEL ELEŞTİRİLER

Rami'yi 5 ayda hazırlayamadı.

Falette'i transfer ettirdi oynatmadı.

Kapanan takımları açacak formülü bir türlü bulamadı.

50'ŞER BİN LİRA CEZA

Yönetim, üst üste 3 haftada kaybedilen 8 puan sonrası ilk hamleyi yaptı. Ankaragücü mağlubiyeti sonrası takıma 50 şer bin lira para cezası kesildiği iddia edildi.