16 Şubat 2020, Pazar

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Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de çanlar çalıyor! Erol Bulut ve Alex de Souza...

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip Ankaragücü deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası bütün oklar teknik direktörü Ersun Yanal'a çevrildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ersun Yanal ile yolların ayrılması ve yerine Erol Bulut'un geçirilmesi yönünde sosyal medyada paylaşımlar yaptı. İşte o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 16.02.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 14:26
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Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de çanlar çalıyor! Erol Bulut ve Alex de Souza...

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, kritik Ankara deplasmanına çıktı. Sarı lacivertliler, rakibine 2-0'lık mağlubiyet boyun eğerken, maç sonrasında sosyal medya istifa talepleriyle çalkalandı.

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Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de çanlar çalıyor! Erol Bulut ve Alex de Souza...

Fenerbahçeli taraftarlar, ayrılığın faturasını teknik direktör Ersun Yanal'a çıkartırken, Yanal yerine görmek istedikleri teknik direktörü belirlediler. Buna göre sarı lacivertli taraftarlar, Yanal'ın ardından takımın başında Erol Bulut'u görmek istediğini belirtirken, Alex De Souza ile beraber hayallerini açıkladı! İşte Fenerbahçeli taraftarların o paylaşımları...

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Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de çanlar çalıyor! Erol Bulut ve Alex de Souza...
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Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de çanlar çalıyor! Erol Bulut ve Alex de Souza...
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Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de çanlar çalıyor! Erol Bulut ve Alex de Souza...
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