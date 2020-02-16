Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de çanlar çalıyor! Erol Bulut ve Alex de Souza...

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip Ankaragücü deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası bütün oklar teknik direktörü Ersun Yanal'a çevrildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ersun Yanal ile yolların ayrılması ve yerine Erol Bulut'un geçirilmesi yönünde sosyal medyada paylaşımlar yaptı. İşte o paylaşımlar...