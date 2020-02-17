17 Şubat 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ne oldu sana Muriç!

Ne oldu sana Muriç!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.02.2020

'de 'in gol atamaması, takımın kimyasını bozdu. Sarı-lacivertliler, Kosovalo futbolcunun gol atamadığı 12 maçta sadece 1 kez kazanabildi.

Düşüşe geçen 'de 'in durgunluğu da dikkat çekiyor. Kosovalı forvet son 3 maçta gol atamazken, Fenerbahçe bu periyotta 8 puan kaybetti. Tecrübeli oyuncu, ilk 19 haftada 12 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı (4 de asist yaptı). Vedat Muriç'nin gol attığı 10 maçında puan kaybetmeyen Kanarya (10G), diğer 12 karşılaşmada sadece 'u mağlup edebildi (5B / 6M). Bu da Muriç'in sarı-lacivertli ekip için önemini gösteriyor. Teknik heyet, Muriç'e takım içinde alternatif üretemeyip, 'i de devreye sokmakta geç kalınca hücumda üretkenlik azaldı; kayıplar çoğaldı.

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