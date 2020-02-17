Ne oldu sana Muriç!
Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in gol atamaması, takımın kimyasını bozdu. Sarı-lacivertliler, Kosovalo futbolcunun gol atamadığı 12 maçta sadece 1 kez kazanabildi.
Düşüşe geçen Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in durgunluğu da dikkat çekiyor. Kosovalı forvet son 3 maçta gol atamazken, Fenerbahçe bu periyotta 8 puan kaybetti. Tecrübeli oyuncu, ilk 19 haftada 12 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı (4 de asist yaptı). Vedat Muriç'nin gol attığı 10 Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Kanarya (10G), diğer 12 karşılaşmada sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebildi (5B / 6M). Bu da Muriç'in sarı-lacivertli ekip için önemini gösteriyor. Teknik heyet, Muriç'e takım içinde alternatif üretemeyip, Mevlüt Erdinç'i de devreye sokmakta geç kalınca hücumda üretkenlik azaldı; kayıplar çoğaldı.
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