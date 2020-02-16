16 Şubat 2020, Pazar
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Fenerbahçe yedek kulübesinde koltuk kavgası! Emre Belözoğlu...
Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında da silik bir futbol ortaya koyarak sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşma öncesinde ise sarı-lacivertli kulübün yedek kulübesinde Emre Belözoğlu ile Miha Zajc arasında ilginç anlar yaşandı.
Giriş Tarihi: 16.02.2020 10:49
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