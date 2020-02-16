16 Şubat 2020, Pazar

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Fenerbahçe yedek kulübesinde koltuk kavgası! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında da silik bir futbol ortaya koyarak sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşma öncesinde ise sarı-lacivertli kulübün yedek kulübesinde Emre Belözoğlu ile Miha Zajc arasında ilginç anlar yaşandı.

Giriş Tarihi: 16.02.2020 10:49
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Fenerbahçe yedek kulübesinde koltuk kavgası! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Ligde son olarak Alanyaspor'la berabere kalan Kanarya, mücadeleden 2-1 mağlup ayrılan taraf oldu.

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Fenerbahçe yedek kulübesinde koltuk kavgası! Emre Belözoğlu...

Ligde oynanacak Galatasaray derbisi öncesi şok bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de, önceki haftalarda alınan kötü sonuçlar da eklenince taraftar teknik direktör Ersun Yanal'a büyük tepki gösterdi.

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Fenerbahçe yedek kulübesinde koltuk kavgası! Emre Belözoğlu...

Bu arada kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe yedek kulübesinde ilginç anlar yaşandı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe yedek kulübesinde koltuk kavgası! Emre Belözoğlu...

Hürriyet'te yer alan habere göre maç öncesi yedek kulübesine giden takım kaptanı Emre Belözoğlu, en son koltukta Sloven futbolcu Miha Zajc'ın oturduğunu gördü.

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Fenerbahçe yedek kulübesinde koltuk kavgası! Emre Belözoğlu...

Tecrübeli isim, Zajc'a orasının kendi yeri olduğunu söyledi ve Sloven futbolcuyu kaldırdı.

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