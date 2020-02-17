17 Şubat 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Gustavo ve Ozan'ın performansı Fenerbahçe'yi etkiledi
Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 Giriş Tarihi: 17.02.2020
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, orta sahanın vazgeçilmez ikilisi Luiz Gustavo ve Ozan Tufan'ın performansında da düşüş gözlemdi.
Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo ve Ozan Tufan, formda olduğu dönemlerde kritik maçlara damga vurdular. Bu ikilinin başarılı performansları maçların kilitlendiği noktada Kanarya için adeta çıkış noktası olmuştu.
Başkent ekibi Ankaragücü karşısında Ozan Tufan ve Luiz Gustavo 9'ar hatalı pasla oynadı. Fanatik'in haberine göre; Brezilyalı oyuncu 7 ikili mücadele kaybetti, 4 hava topu kaptırdı.
Milli futbolcu Ozan ise 6 ikili mücadele kaybederken 3 şut çekti ve sadece birinde isabet bulabildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...