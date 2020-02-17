Gustavo ve Ozan'ın performansı Fenerbahçe'yi etkiledi

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, orta sahanın vazgeçilmez ikilisi Luiz Gustavo ve Ozan Tufan'ın performansında da düşüş gözlemdi.

Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo ve Ozan Tufan, formda olduğu dönemlerde kritik maçlara damga vurdular. Bu ikilinin başarılı performansları maçların kilitlendiği noktada Kanarya için adeta çıkış noktası olmuştu.

Başkent ekibi Ankaragücü karşısında Ozan Tufan ve Luiz Gustavo 9'ar hatalı pasla oynadı. Fanatik'in haberine göre; Brezilyalı oyuncu 7 ikili mücadele kaybetti, 4 hava topu kaptırdı.

Milli futbolcu Ozan ise 6 ikili mücadele kaybederken 3 şut çekti ve sadece birinde isabet bulabildi.