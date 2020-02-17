17 Şubat 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Gustavo ve Ozan'ın performansı Fenerbahçe'yi etkiledi

F.Bahçe orta sahayı kazanamadı maçı kaybetti
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 Giriş Tarihi: 17.02.2020

'in 22. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan 'de, orta sahanın vazgeçilmez ikilisi ve 'ın performansında da düşüş gözlemdi.

Sarı-lacivertli takımda ve , formda olduğu dönemlerde kritik maçlara damga vurdular. Bu ikilinin başarılı performansları maçların kilitlendiği noktada Kanarya için adeta çıkış noktası olmuştu.

Başkent ekibi Ankaragücü karşısında Ozan Tufan ve Luiz Gustavo 9'ar hatalı pasla oynadı. Fanatik'in haberine göre; Brezilyalı oyuncu 7 ikili mücadele kaybetti, 4 hava topu kaptırdı.

Milli futbolcu Ozan ise 6 ikili mücadele kaybederken 3 şut çekti ve sadece birinde isabet bulabildi.

Vural'dan flaş F.Bahçe sözleri: Oyun göremiyorum haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Vural'dan flaş F.Bahçe sözleri: Oyun göremiyorum Vural'dan flaş F.Bahçe sözleri: Oyun göremiyorum
F.Bahçe yedek kulübesinde koltuk kavgası! Emre Belözoğlu... F.Bahçe yedek kulübesinde koltuk kavgası! Emre Belözoğlu...
F.Bahçe'de çanlar çalıyor! Erol Bulut ve Alex de Souza... F.Bahçe'de çanlar çalıyor! Erol Bulut ve Alex de Souza...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör