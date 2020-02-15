Ersun Yanal'dan derbi öncesi oyuncularına flaş uyarı!

Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda ezeli rakibini yenip 3 puan almak istiyor. Derbi öncesi oyuncularını uyaran ve önlerinde MKE Ankaragücü karşılaşmasının olduğunu hatırlatan tecrübeli teknik adam, özellikle 3 ismi uyardı. İşte sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeler...

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun 22. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacak Fenerbahçe'de, müsabaka öncesi teknik direktör Ersun Yanal'dan oyuncularına uyarı geldi.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Vedat Muriç; deneyimli teknik adam tarafından uyarıldı.

Ankaragücü karşısında kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisini kaçıracak isimlerle Ersun Yanal özel bir toplantı yaptı ve sakin olmalarını tembihledi.

YANAL'IN GÜVENCESİ ALTAY!

Ceza sınırında olan Altay, Ersun Yanal'ın en çok güvendiği isimlerin başında geliyor. Altay Bayındır bu sezon Süper Lig'deki 21 karşılaşmanın hepsinde forma giydi.

MURİÇ'E ÖZEL UYARI!

Sarı-lacivertlilerin gol silahı Vedat Muriç bu sezon 12 gol atarak takımını sırtlayan isimlerin başında geldi. Yanal, gol yükünü çeken Kosovalı oyuncuyu özel olarak uyardı.