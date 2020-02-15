15 Şubat 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Ersun Yanal'dan derbi öncesi oyuncularına flaş uyarı!

Yanal'dan derbi öncesi oyuncularına flaş uyarı!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.02.2020

'in 23. haftasında 'de ile karşı karşıya gelecek , şampiyonluk yolunda ezeli rakibini yenip 3 puan almak istiyor. Derbi öncesi oyuncularını uyaran ve önlerinde karşılaşmasının olduğunu hatırlatan tecrübeli teknik adam, özellikle 3 ismi uyardı. İşte sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeler...

'de Cemil Usta Sezonu'nun 22. haftasında deplasmanda ile oynayacak 'de, müsabaka öncesi teknik direktör 'dan oyuncularına uyarı geldi.

Sarı kart ceza sınırında bulunan , ve ; deneyimli teknik adam tarafından uyarıldı.

Ankaragücü karşısında kart görmeleri durumunda derbisini kaçıracak isimlerle Ersun Yanal özel bir toplantı yaptı ve sakin olmalarını tembihledi.

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YANAL'IN GÜVENCESİ ALTAY!

Ceza sınırında olan Altay, Ersun Yanal'ın en çok güvendiği isimlerin başında geliyor. Altay Bayındır bu sezon Süper Lig'deki 21 karşılaşmanın hepsinde forma giydi.

MURİÇ'E ÖZEL UYARI!

Sarı-lacivertlilerin gol silahı Vedat Muriç bu sezon 12 gol atarak takımını sırtlayan isimlerin başında geldi. Yanal, gol yükünü çeken Kosovalı oyuncuyu özel olarak uyardı.

Fenerbahçe Ankaragücü maçı için Ankara’ya geldi haberin devamı
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