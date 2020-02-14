14 Şubat 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Garry Rodrigues'ten Galatasaray sözleri

Garry Rodrigues'ten Galatasaray sözleri
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.02.2020

'nin tecrübeli futbolcusu , hakkında derbisinde oynamak istemediği yönünde sosyal medyada yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Rodrigues, hesabından yaptığı açıklamada, sakatlığından ötürü kaçıracağı maçların hayal kırıklığını ve üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

Hakkında yapılan suçlamaları kendisine yakıştırmadığını vurgulayan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, şunları kaydetti:

"Sakatlığımdan ötürü kaçıracağım maçların hayal kırıklığını ve üzüntüsünü yeterince yaşadığım bu dönemde; yapılan asılsız yakıştırma ve yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Ayrıca üzülüyor ve bu suçlamaları kendime yakıştırmıyorum. Kulübümüzün #OmuzOmuzaŞampiyonluğa dediği bu sezonda en kısa sürede takıma katkı sağlamak için hazır olmak istiyorum."

İşte o açıklama:

, 2016-2017 sezonunda 'a gelmiş ve 2018-2019 sezonunda sarı-kırmızılı kulüple yolunu ayırmıştı.

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