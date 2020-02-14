Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı için Ankara’ya geldi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Ankara'ya geldi. Yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından Ankara'ya ulaşan sarı lacivertli kafileyi az sayıda taraftar karşıladı.

Giriş Tarihi: 14.02.2020 18:25 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 18:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





