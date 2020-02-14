14 Şubat 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı için Ankara’ya geldi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Ankara'ya geldi. Yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından Ankara'ya ulaşan sarı lacivertli kafileyi az sayıda taraftar karşıladı.

Giriş Tarihi: 14.02.2020 18:25 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 18:26
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Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı için Ankara’ya geldi

Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Garry Rodrigues ile Sadık Çiftpınar başkente getirilmezken, sahalara dönen Hasan Ali Kaldırım ise kafileye dahil edildi.

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Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı için Ankara’ya geldi

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor: Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.

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Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı için Ankara’ya geldi
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Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı için Ankara’ya geldi
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Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı için Ankara’ya geldi
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