Ersun Yanal'dan zorunlu rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı 11'i

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçde, MKE Ankaragücü deplasmanına konuk oluyor. Son iki haftada 5 puan kaybeden sarı-lacivertliler, kazanıp hem yara sarmayı hem de Galatasaray derbisi öncesi moral tazelemeyi hedefliyor. İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısındaki muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 15.02.2020 02:28 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 06:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





