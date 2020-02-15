15 Şubat 2020, Cumartesi

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Ersun Yanal'dan zorunlu rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı 11'i

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçde, MKE Ankaragücü deplasmanına konuk oluyor. Son iki haftada 5 puan kaybeden sarı-lacivertliler, kazanıp hem yara sarmayı hem de Galatasaray derbisi öncesi moral tazelemeyi hedefliyor. İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısındaki muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 15.02.2020 02:28 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 06:36
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Ersun Yanal'dan zorunlu rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı 11'i

Ligdeki son 3 maçını zirve yarışı yaptığı Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor'a karşı oynayan Fenerbahçe, bu karşılaşmalardan 5 puan çıkarmıştı. Üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır yara alan sarı-lacivertliler, yeni rotayı çizdi.

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Ersun Yanal'dan zorunlu rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı 11'i

Teknik direktör Ersun Yanal, öğrencilerinden milli araya kadar oynanacak 6 maçı da kazanmaları istedi. Tecrübeli hoca, rakiplerinin de birbirleriyle oynayacağı bu süreçte 6'da 6 ile liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

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Ersun Yanal'dan zorunlu rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı 11'i

Sarı-lacivertliler bu hedef doğrultusunda ilk maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Başkentte zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe, mücadeleden galip ayrılıp Galatasaray derbisine moralli girmeyi amaçlıyor.

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Ersun Yanal'dan zorunlu rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı 11'i

GARRY RODRIGUES YOK!

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi Garry Rodrigues şoku yaşanıyor. Fenerbahçe Kulübü, akşam antrenmanı sırasında ağrı hisseden Garry Rodrigues'in antrenmanı tamamlayamadığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

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Ersun Yanal'dan zorunlu rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı 11'i

En az 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan yıldız futbolcu bu süreçte MKE Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor karşılaşmalarında sahadaki yerini alamayacak.

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