Ersun Yanal: Kötü gidişatın sorumlusu benim

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kötü gidişatın sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi.

Ersun Yanal'ın açıklamaları şu şekilde:

GEÇİŞLERDE UZUN SÜREDİR GÖRMEDİĞİMİZ KADAR KÖTÜYDÜK

"Üstün gözüksek de geçişlerde uzun süredir görmediğimiz kadar kötüydük. Topu geri kazanmadaki süreler arttı. Bu da bizim koordinasyonumuzu ve dengemizi bozdu. Yaratıcı oyuncu konusunda sıkıntımız hep vardı, geçişleri daha sert oynamalıydık. Geçen yıldan bu yana Fenerbahçe'yi bu stresi yönetememe konusunda en etkisiz takım olarak görüyorum. Bunun sorumlusu benim. Çok zor bir durumda buraya geldik, zor bir sezon geçirdik ve bu dönemde de kolay bir sezon geçirmiyoruz."

ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ

"Fenerbahçe birçok şeyi değiştirebilecek güçte bir camia. Taraftarlar Başkanına, yönetimine inanmalı ve inançlarını kaybetmemeli. Hepimiz çok üzüldük. Bu üzüntüyü çok çalışarak geçirebilirsiniz. Üstümüze ne düşerse Fenerbahçe için yapmaya hazırız. Bütün sorumluluğu üstüme alırım. Önemli ve zorlu bir süreçten geçiyoruz. Başta sayın başkanımızı ve yönetimimizi yalnız bırakmak, onları yalnız bırakmak istemiyorum. Fenerbahçe'nin menfaatleri ve çıkarları neyi gerektiriyorsa onun da arkasında dururum. Bugün mağlup olduk. Futbolun içinde olan bir sonuç. Bugün kötü oynadık. Bunun sorumlusu tabii ki bizleriz. Bunu masaya yatırıp, karşılıklı olarak tartışıp Fenerbahçe'nin menfaatlerini de düşünerek taşın altına elimizi sokarız."

HASAN ALİ HENÜZ HAZIR DEĞİL

"Hasan Ali yaklaşık 1.5 haftadır normal antrenmanlara katılıyor. Henüz hazır değil. Şartlar iyi olsaydı belki 15-20 dakika atardık. Birkaç haftası var."

FENERBAHÇE İÇİN TAŞIN ALTINA HER ZAMAN ELİMİ KOYARIM

"Fenerbahçe için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu her zaman söylediğimiz bir şey. Sayın Başkanımızın en büyük destekçisi olarak yer alıyorum. Fenerbahçe için taşın altına her zaman elimi koyarım."

FUTBOLUN İÇİNDE KALMAYA GAYRET EDİYORUZ

"Biz futbolun içinde kalmaya gayret ediyoruz. Futbolun dışında konuşulanlar da futbolu ilgilendiren konular. Bu zorlanma sürecinde birbirimize destek olmak ve dik durmak gerekiyor."