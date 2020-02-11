Hasan Ali 68 gün sonra kadroda

Uzun süren sakatlığını atlatan Fenerbahçeli oyuncu Hasan Ali Kaldırım, GMG Kırklarelispor mücadessiyle 68 gün sonra sahalara döndü.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde sahasında konuk ettiği GMG Kırklarelispor maçında Hasan Ali Kaldırım, 68 gün sonra maç kadrosunda yer aldı. Son olarak 6 Aralık 2019 tarihinde oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen tecrübeli savunmacı, bu mücadelede yedek soyundu.