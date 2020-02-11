11 Şubat 2020, Salı

FENERBAHÇE

Hasan Ali 68 gün sonra kadroda

Hasan Ali 68 gün sonra kadroda
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.02.2020

Uzun süren sakatlığını atlatan Fenerbahçeli oyuncu , Kırklarelispor mücadessiyle 68 gün sonra sahalara döndü.

'nin Çeyrek Final rövanş mücadelesinde sahasında konuk ettiği Kırklarelispor maçında , 68 gün sonra maç kadrosunda yer aldı. Son olarak 6 Aralık 2019 tarihinde oynanan maçında forma giyen tecrübeli savunmacı, bu mücadelede yedek soyundu.

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