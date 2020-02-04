Alper Potuk babası için İstanbul'dan ayrılmadı

Fenerbahçe'nin devre arasında kaynak oluşturmak için takımdan göndermek istediği fakat yollayamadığı Alper Potuk'un sarı-lacivertli takımdan ayrılmama sebebi belli oldu. Gitmemesine sarı-lacivertli taraftarlar tepki göstermiş ve Alper'i istenmeyen adam ilan etmişti. 28 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe yönetimiyle görüştüğü ve "Babam İstanbul'da kanser tedavisi görüyor. Tedavisinde onun yanında olmak istiyorum. Babamın bana ihtiyacı var." ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bilindiği gibi Alper Potuk ile Çaykur Rizespor ciddi şekilde ilgilenmişti. İşte ayrıntılar...

Alper Potuk, sezon başında Fenerbahçe ile sözleşmesinde yüzde 40 indirime gitmişti. Sarı-lacivertli takımda yıllık 2 milyon Euro kazanan Potuk, ücretini 1.2 milyon Euro'ya indirime gitmişti. 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Devre arasında Fenerbahçe Alper Potuk'la ilgili büyük bir mesai yaşadı. Transfer için kaynak yaratmak isteyen Fenerbahçeli yöneticiler, Alper Potuk'u isteyen Çaykur Rizespor'a gitmesini istemişti. Takımdan ayrılmayan orta sahayı, sarı-lacivertli taraftarlar adeta istenmeyen adam ilan etmişti.

Alper Potuk'un Fenerbahçe'den ayrılmama sebebinin ise çok farklı olduğu ortaya çıktı. İstanbul dışında başka bir takıma gitmek istemeyen deneyimli futbolcunun gerekçesi ise babasının tedavi görmesi oldu.

Alper Potuk, Fenerbaçe yönetiminin Çaykur Rizespor ile anlaşmasının ardından yöneticilerle yaptığı konuşmada, "Babam İstanbul'da kanser tedavisi görüyor. Tedavisinde onun yanında olmak istiyorum. Babamın bana ihtiyacı var. Bu nedenle İstanbul'dan ayrılmak istemiyorum. Eğer beni istemiyorsanız sözleşmemi feshedebilirsiniz" dedi.

G.SARAY VE BEŞİKTAŞ KORKUSU

Öte yandan sarı-lacivertli yönetim, Alper Potuk'un sözleşmesini Beşiktaş ve Galatasaray'a gider endişesiyle fesih edemedi. 28 yaşındaki futbolcunun menajerinin temasa geçtiği Beşiktaş'ın da bedelsiz olarak oyuncunun kadroya katılabileceğini ilettiği belirtildi.

KASIMPAŞA İÇİN SÜRE YETMEDİ

Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nün tekliflerini bu nedenle geri çeviren Alper Potuk'a son gün Kasımpaşa da teklifte bulundu. Ancak bu kez de süre yeterli olmadı ve Fenerbahçe'de kalan Alper Potuk kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe'de son sezonlarda gözden çıkartılan ve fazla forma şansı bulamayan Alper Potuk'un sözleşmesinde indirim yapmasına rağmen, özellikle babasının hastalığı döneminde mağdur edilmesi, tam anlamıyla vefasızlık olarak nitelendirildi.