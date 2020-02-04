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Fenerbahçe'den flaş Alper Potuk kararı!
Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 Giriş Tarihi: 04.02.2020
TFF, transfer dönemi sonrası kulüplerin lisans çıkardığı oyuncu listelerini açıkladı. Fenerbahçe'de, Alper Potuk'un lisansları askıya alındığını açıklandı.
2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerin İkinci Transfer Tescil Dönemi sonrası; forma numarası bilgilerini de içeren, Resmi A Takım Oyuncu Listeleri açıklandı. Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Alper Potuk, TFF'ye bildirilen listede yer almadı.
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