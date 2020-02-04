04 Şubat 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den flaş Alper Potuk kararı!

Fenerbahçe'den flaş Alper Potuk kararı!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 Giriş Tarihi: 04.02.2020

, transfer dönemi sonrası kulüplerin lisans çıkardığı oyuncu listelerini açıkladı. 'de, 'un lisansları askıya alındığını açıklandı.

2019-2020 Sezonu Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele eden kulüplerin İkinci Transfer Tescil Dönemi sonrası; forma numarası bilgilerini de içeren, Resmi A Takım Oyuncu Listeleri açıklandı. 'de gözden çıkarılan , TFF'ye bildirilen listede yer almadı.

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