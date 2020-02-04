Fenerbahçe'den flaş Alper Potuk kararı!

TFF, transfer dönemi sonrası kulüplerin lisans çıkardığı oyuncu listelerini açıkladı. Fenerbahçe'de, Alper Potuk'un lisansları askıya alındığını açıklandı.

2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerin İkinci Transfer Tescil Dönemi sonrası; forma numarası bilgilerini de içeren, Resmi A Takım Oyuncu Listeleri açıklandı. Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Alper Potuk, TFF'ye bildirilen listede yer almadı.