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Ersun Yanal'dan 7 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor maçı 11'i
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda GMG Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirirken, tecrübeli teknik adamın Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Trabzonspor maçının 11'inden 7 ismi dinlendireceği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor karşısındaki muhtemel 11'i...
Giriş Tarihi: 03.02.2020 20:22 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 20:25
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