04 Şubat 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de şampiyonluk için yeni plan

Fenerbahçe'de şampiyonluk için yeni plan
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 Giriş Tarihi: 04.02.2020

'de şampiyonluk hesapları tekrar masada... Sarı-lacivertliler, rakiplerinin birbirleriyle çarpışacağı 3 haftada Alanya, Ankaragücü (D) ve G.Saray maçlarını kazanıp, ibreyi tekrar kendi lehine çevirmeyi hedefliyor

yenilgisiyle zirve yarışında yara alan 'de şampiyonluk inancı sürüyor. Teknik heyet ve oyuncular, kaybedilen 3 puanı sadece bir yol kazası olarak görürken biten bir şeyin olmadığını düşünüyor. Önümüzdeki 3 hafta ise kritik önemde... Söz konusu periyotta Fenerbahçe sırasıyla Aytemiz , Ankaragücü (D) ve 'la karşılaşacak. İddialı diğer takımlar , Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve ise bu süreçte birbirleriyle oynayacak.

3'TE 3'LE ZİRVEYE

Hedef; rakiplerin olası puanlar kaybedeceği bu periyodu kayıpsız geçip, yarışta ibreyi yeniden kendi lehine çevirmek. Öncelik Alanyaspor maçı. Ülker Stadı'nda cumartesi günü oynanacak mücadelenin kazanılması halinde puan cetvelinde üste çıkılacak. Ankaragücü deplasmanından da firesiz dönmeyi planlayan teknik heyet, derbide taraftar desteğiyle Galatasaray'ı da devirip zirveye yükselmeyi umuyor. 'ın en büyük kozu ise takımın ve oyuncuların artan bireysel form düzeyi.

İşte kritik maçlar:

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