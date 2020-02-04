Fenerbahçe'de şampiyonluk için yeni plan
Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları tekrar masada... Sarı-lacivertliler, rakiplerinin birbirleriyle çarpışacağı 3 haftada Alanya, Ankaragücü (D) ve G.Saray maçlarını kazanıp, ibreyi tekrar kendi lehine çevirmeyi hedefliyor
Trabzonspor yenilgisiyle zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de şampiyonluk inancı sürüyor. Teknik heyet ve oyuncular, kaybedilen 3 puanı sadece bir yol kazası olarak görürken biten bir şeyin olmadığını düşünüyor. Önümüzdeki 3 hafta ise kritik önemde... Söz konusu periyotta Fenerbahçe sırasıyla Aytemiz Alanyaspor, Ankaragücü (D) ve Galatasaray'la karşılaşacak. İddialı diğer takımlar Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ise bu süreçte birbirleriyle oynayacak.
3'TE 3'LE ZİRVEYE
Hedef; rakiplerin olası puanlar kaybedeceği bu periyodu kayıpsız geçip, yarışta ibreyi yeniden kendi lehine çevirmek. Öncelik Alanyaspor maçı. Ülker Stadı'nda cumartesi günü oynanacak mücadelenin kazanılması halinde puan cetvelinde üste çıkılacak. Ankaragücü deplasmanından da firesiz dönmeyi planlayan teknik heyet, derbide taraftar desteğiyle Galatasaray'ı da devirip zirveye yükselmeyi umuyor. Ersun Yanal'ın en büyük kozu ise takımın ve oyuncuların artan bireysel form düzeyi.
İşte kritik maçlar:
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