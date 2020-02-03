03 Şubat 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Sol bek hasreti diniyor! Fenerbahçe'ye müjde...

Sol bek hasreti diniyor! Fenerbahçe'ye müjde...
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.02.2020

'de son olarak Trabzonspor derbisine çıkan ve buradan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan 'ye sevindirici haberler de geliyor. Devre arası döneminde sadece 'yi kadrosuna katabilen sarı-lacivertliler, sol beke gerekli takviyeyi yapamamıştı. Bu bölgede Dirar'a şans vermişti. Bu bölge için sarı-lacivertli takım taraftarlarını sevindirecek bir haber geldi...

'ye sol bek müjdesi... Ara döneminde kadrosuna sadece 'yi katabilen sarı lacivertliler, bu pozisyon için Milan'lı yıldız Ricardo Rodriguez ile el sıkışmasına karşın mali anlamda yeterlilik sağlayamadığı için resmi imzayı attıramamıştı.

Sol bek pozisyonunda bir çok ismi deneyen ancak istediği verimi alamayan sarı lacivertlilerde , Nabil Dirar - Deniz Türüç ikilisini değerlendiriyordu.

Son olarak Trabzonspor ile oynanılan karşılaşmada Dirar'ın yaptığı hatalar sonrası Yanal kara kara düşünürken, müjdeli haberi aldı. Buna göre sezon başından bu yana yaşadığı ağır sakatlıklar sebebiyle forma giyemeyen , takıma geri dönüyor.

Geçtiğimiz hafta bir bölümde de olsa takımla çalışmalara katılan tecrübeli oyuncunun, 3 Şubat Pazartesi gününden antrenmanlara dahil olması bekleniyor.

ALANYASPOR MAÇINDA KADRODA!

Hasan Ali'nin kupa sınavında olmasa bile Aytemiz Alanyaspor ile hafta sonu oynanacak lig maçının kadrosunda yer alma ihtimali yüksek.

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