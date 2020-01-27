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Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Görüşmeler başladı
Süper Lig'in ikinci yarısına Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe'de ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalar hızlandı. Kadroda düşünülmeyen birkaç oyuncuyu satarak hem Simon Falette'e lisans çıkartmak hem de Ricardo Rodriguez'i kiralamak isteyen sarı-lacivertlilerde 2 isim takımdan gönderiliyor. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 27.01.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 09:58
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