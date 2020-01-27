27 Ocak 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Görüşmeler başladı

Süper Lig'in ikinci yarısına Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe'de ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalar hızlandı. Kadroda düşünülmeyen birkaç oyuncuyu satarak hem Simon Falette'e lisans çıkartmak hem de Ricardo Rodriguez'i kiralamak isteyen sarı-lacivertlilerde 2 isim takımdan gönderiliyor. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 27.01.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 09:58
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Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Görüşmeler başladı

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0'la geçen Fenerbahçe'de camianın yüzü gülüyor. Sarı-lacivertliler tamamen şampiyonluğa kilitlenmişken, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

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Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de transferde ilk hedef Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette'nin lisansını çıkarmak. Şuanki tabloda -19 milyon TL ekside bulunan sarı-lacivertliler bir süredir artıya geçmenin hesaplarını yapıyordu.

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Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Görüşmeler başladı

Çalışmalarına yoğun şekilde devam eden sarı-lacivertlilerde, başkan vekili Semih Özsoy, kuruşun hesabını yaptıklarını ve transfer için çaba gösterdiklerini belirtmişti.

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Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Görüşmeler başladı

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez transferini imza aşamasına getiren Fenerbahçeli kurmaylar, harcama limiti sebebiyle transferi resmiyete dökememişti.

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Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Görüşmeler başladı

Harcama limitinde artıya geçmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe'de ilk hedef oyuncu satışı olarak belirlenmişti. Victor Moses'ın Inter'e transfer olmasından sonra Nijeryalı yıldızın maaş yükünden kurtulan sarı-lacivertliler 2 futbolcusuyla daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

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