Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Görüşmeler başladı

Süper Lig'in ikinci yarısına Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe'de ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalar hızlandı. Kadroda düşünülmeyen birkaç oyuncuyu satarak hem Simon Falette'e lisans çıkartmak hem de Ricardo Rodriguez'i kiralamak isteyen sarı-lacivertlilerde 2 isim takımdan gönderiliyor. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...