28 Ocak 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu!

Dev derbinin iddaa oranları belli oldu!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 Giriş Tarihi: 27.01.2020

'in 20. haftasında  sahasında 'yi konuk edecek. Tüm 'nin gözünü çevireceği maçta iki ezeli rakip de kazanmak için sahada olacak. Dev maçın iddaa oranları da belli oldu.

İddaa Risk Yönetimi Trabonspor - maçının iddaa oranlarını belirledi. 1 Şubat Cumartesi günü Akyazı Stadyumu'nda oynanacak olan dev derbi maçı zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Haftanın maçında ev sahibi kendi saha ve seyircisi önünde 3 puan hedefliyor. Fenerbahçe ise galibiyetini Trabzonspor deplasmanında kazanarak taçlandırmak istiyor. Sonucu merakla beklenen karşılaşmanın iddaa oranları belli oldu.

EV SAHİBİ FAVORİ!

Buna göre ev sahibi Trabzonspor'un galibiyetine 2.15, beraberliğe 3.20, Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.35 oran verildi.

SON 10 MAÇTA FENERBAHÇE ÖNDE

Trabzonspor'la Fenerbahçe rekabetinde son 10 maçta sarı-lacivertli takımın üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe son 10 maçta rakibini 3 defa mağlup ederken, Trabzonspor'un 1 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

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