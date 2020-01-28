Fenerbahçe'de Barış Alıcı Westerlo'ya kiralandı
Fenerbahçe, Rizespor’da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Barış Alıcı’nın geçici transferi konusunda Belçika ekibi Westerlo ile 1 buçuk yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Barış Alıcı, Belçika ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı.
Sarı-lacivertli takımın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
"Sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan oyuncumuz Barış Alıcı'nın yeni takımı Belçika'nın KVC Westerlo ekibi oldu. Oyuncumuz Belçika takımında 1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek.
Barış Alıcı'ya yeni takımında başarılar dileriz."
Fenerbahçe, geçen sezon genç file bekçisi Berke Özeri de Westerlo'ya kiralamıştı.
Barış Alıcı, Rizespor forması altında çıktığı 9 resmi müsabakada 2 kez rakip fileleri havalandırmıştı.
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