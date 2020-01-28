28 Ocak 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Barış Alıcı Westerlo'ya kiralandı

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 Giriş Tarihi: 28.01.2020

, Rizespor’da kiralık olarak forma giyen oyuncusu ’nın geçici transferi konusunda ekibi ile 1 buçuk yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

'nin genç oyuncusu , ekiplerinden 'ya kiralandı.

Sarı-lacivertli takımın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sezon başında 'a kiralanan oyuncumuz Barış Alıcı'nın yeni takımı Belçika'nın KVC Westerlo ekibi oldu. Oyuncumuz Belçika takımında 1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek.

Barış Alıcı'ya yeni takımında başarılar dileriz."

Fenerbahçe, geçen sezon genç file bekçisi Berke Özeri de Westerlo'ya kiralamıştı.

Barış Alıcı, Rizespor forması altında çıktığı 9 resmi müsabakada 2 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

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