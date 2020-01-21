Victor Moses Inter'e transferi için İtalya'ya gitti

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılan ilk isim belli oldu. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon ocak ayında İngiliz devi Chelsea'den kiralanan Victor Moses ile yollarını ayırdı. Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard da Nijeryalı futbolcunun ayrılığını doğrularken, Moses, Inter ile sözleşme imzalamak üzere Milano'ya gitti. Yıldız futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. Son dakika haberleri...

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Victor Moses, Inter ile anlaşma sağladı. İtalyan basınında yer alan habere göre Moses'ın transferinin ksıa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak katılan Victor Moses, İtalya Serie A ekiplerinden Inter'e transfer oluyor. Sarı-lacivertlilere geldiğinden bu yana istenen performansı veremeyen Nijeryalı futbolcunun bir süredir takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, yaptığı açıklamada, Moses'ın kısa süre içerisinde başka bir takıma transfer olacağını söyledi.

Tüm bu yaşananların ardından Inter'in, Moses transferini birkaç gün içerisinde açıklaması bekleniyor.

MILANO'YA GİTTİ

Nijeryalı futbolcu, Inter ile sözleşme imzalamak için İtalya'nın Milano şehrine gitti.

FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Moses'ın İtalya'da olduğunu gösteren fotoğraf da ortaya çıktı. Nijeryalı yıldız, Inter için sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeyi imzalayacak.

VICTOR MOSES KİMDİR?

12 Aralık 1990 tarihinde Nijerya'nın Kaduna kentinde dünyaya gelen Victor Moses, profesyonel kariyerine İngiltere'nin Crystal Palace takımında adım attı. 2010 yılında transfer olduğu 2.5 sezon boyunca formasını terlettiği Wigan'dan 11.5 milyon Euro karşılığında İngiliz devi Chelsea'ye transfer olan Nijeryalı oyuncu, 2013/2014 sezonunda bşr başka İngiliz devi Liverpool'da kiralık olarak forma giydi. Stoke City ve West Ham United'da da kiralık olarak forma giyen Moses, geçtiğimiz sezon ocak ayında 1.5 yıllığına Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeteri kadar forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, çıktığı 7 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Nijerya Milli Takımı'nın formasını da 38 kez terleten Moses, 12 gol kaydetti.