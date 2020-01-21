En büyük favori Fenerbahçe

İddaa Risk Yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. 18. haftanın tamamlanmasının ardından 2.90'lık oranla Fenerbahçe en büyük favori olarak gösterildi.

İddaa Risk Yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. 18. haftanın tamamlanmasının ardından 2.90'lık oranla Fenerbahçe en büyük favori olarak gösterildi. Lider Demir Grup Sivasspor 3.75 oranıyla ikinci favori olurken, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'e 5.50, Galatasaray'a 8, Beşiktaş'a ise 9 oran verildi.