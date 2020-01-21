21 Ocak 2020, Salı

FENERBAHÇE

En büyük favori Fenerbahçe

En büyük favori Fenerbahçe
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.01.2020

İddaa Risk Yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. 18. haftanın tamamlanmasının ardından 2.90'lık oranla Fenerbahçe en büyük favori olarak gösterildi.

İddaa Risk Yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. 18. haftanın tamamlanmasının ardından 2.90'lık oranla Fenerbahçe en büyük favori olarak gösterildi. Lider Demir Grup Sivasspor 3.75 oranıyla ikinci favori olurken, ve Medipol Başakşehir'e 5.50, Galatasaray'a 8, Beşiktaş'a ise 9 oran verildi.

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