20 Ocak 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lampard transferi duyurdu! Moses...

Lampard'dan Moses açıklaması! Inter...
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 Giriş Tarihi: 20.01.2020

ekiplerinden 'nin Teknik Direktörü Frank , Fenerbahçe'de kiralık oynayan ve adı Inter ile iddialarında geçen için açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktörü Frank 'in durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Lampard, "Victor Moses başka takımda oynamak için kiralıktan geri dönecek. Şu anda görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira da resmi sosyal medya hesabından bu transferin ayrıntılarını duyurdu:

Victor Moses'ın Inter ile anlaştığını duyuran Schira, İtalyan ekibinin bu için Chelsea'ye 10 milyon Euro ödeyeceğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında Chelsea'den 1.5 yıllığına kiraladığı Victor Moses, sarı-lacivertlilerde 23 maça çıkarken 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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