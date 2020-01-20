Lampard transferi duyurdu! Moses...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Teknik Direktörü Frank Lampard, Fenerbahçe'de kiralık oynayan ve adı Inter ile transfer iddialarında geçen Victor Moses için açıklamalarda bulundu.

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard Victor Moses'in durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Lampard, "Victor Moses başka takımda oynamak için kiralıktan geri dönecek. Şu anda görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira da resmi sosyal medya hesabından bu transferin ayrıntılarını duyurdu:

Victor Moses'ın Inter ile anlaştığını duyuran Schira, İtalyan ekibinin bu transfer için Chelsea'ye 10 milyon Euro ödeyeceğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında Chelsea'den 1.5 yıllığına kiraladığı Victor Moses, sarı-lacivertlilerde 23 maça çıkarken 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.