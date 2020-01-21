Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi!

"Belki 3-4 futbolcu gönderip 4-5 milyon Euro tasarruf edeceğim. 1-2 milyon Euro'ya da sol bek alacağım, şampiyonluk ihtimalimi artıracağım. Ama bunu yapamıyorum. Eldekileri de gönderemiyorum, 'Ya alamazsam' diye. Gelecek vadeden bir oyuncu transfer edeceğim belki de ama bunu da yapamıyorum. Talimatname olmak zorunda. Ama talimatname finansçı gözüyle olmaz. Biz mevcut bütçemizi azaltacağız ama buna imkan verilmiyor. Geliştirilen yapılandırma modeli tüm kulüplere uymuyor. Burada bir müzakere süreci yok. Bu model 3 büyük kulübün ihtiyacını karşılamıyor. Ziraat Bankası, 'En doğru siz davranıyor, olmayacak bir şeye imza atmıyorsunuz' diyor. İmzaladığın an temerrüte giriyorsunuz. Bu şartlar çok ağır. Bir spor kulübü yöneticileri bu şartlara onay veremez. Biz de buranın sahibi değiliz. Bu kulübün çıkarlarını korumak için seçilmiş kişileriz. Çözüm değil, gerçekçi de değil" şeklinde konuştu.