21 Ocak 2020, Salı
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi!
Bu sezon yarıştığı iki kulvarda da mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Harcama limitini aşması sebebiyle şu an için takviye yapamayan sarı-lacivertliler, limit sorununu aşması halinde Simon Falette'e lisans çıkarıp, Ricardo Rodriguez transferini resmen duyurmayı planlıyor. İsviçreli sol bekin yanında bir de kanat-forvet takviyesi yapmak isteyen Sarı Kanarya, iç transferde de hareketli günler yaşıyor. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Victor Moses'ın Inter'e transferi neredeyse kesinleşirken, birkaç oyuncusuyla daha yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi yaşanıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.01.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 09:52
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