21 Ocak 2020, Salı

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi!

Bu sezon yarıştığı iki kulvarda da mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Harcama limitini aşması sebebiyle şu an için takviye yapamayan sarı-lacivertliler, limit sorununu aşması halinde Simon Falette'e lisans çıkarıp, Ricardo Rodriguez transferini resmen duyurmayı planlıyor. İsviçreli sol bekin yanında bir de kanat-forvet takviyesi yapmak isteyen Sarı Kanarya, iç transferde de hareketli günler yaşıyor. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Victor Moses'ın Inter'e transferi neredeyse kesinleşirken, birkaç oyuncusuyla daha yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi yaşanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 09:52
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi!

Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe'de transfer belirsizliği sürüyor.

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi!

Transfer limitini aşması sebebiyle kadrosuna takviye yapamayan sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, TRT Spor'da Fenerbahçe'deki son gelişmeleri aktardı.

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi!

"YAPILANDIRMAYI YAPAMADIĞIMIZ İÇİN LİMİTİMİZ DÜŞÜK ÇIKTI"

Transferle ilgili konuşan Başkan Koç, "Transfer yapabilmek için Tahkim Kurulu'ndan çıkacak kararı bekliyoruz. Tahkim Kurulu'nun salı günü toplanmasını umut ediyorduk, perşembe gününe bırakıldı. Ne karar çıkacak bilmiyoruz. Sürekli uzuyor. Yapılandırmayı kabul etmedik, bize diğer kulüplere göre düşük limit çıktı. Herkesten çok borç taşıyoruz ama herkesten de yüksek gelirlerimiz var. Yapılandırmayı yapamadığımız için limitimiz düşük çıktı. Geldiğimiz noktada biz anladık ki gözümüzün üzerinde kaşımız var."

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi!

"Belki 3-4 futbolcu gönderip 4-5 milyon Euro tasarruf edeceğim. 1-2 milyon Euro'ya da sol bek alacağım, şampiyonluk ihtimalimi artıracağım. Ama bunu yapamıyorum. Eldekileri de gönderemiyorum, 'Ya alamazsam' diye. Gelecek vadeden bir oyuncu transfer edeceğim belki de ama bunu da yapamıyorum. Talimatname olmak zorunda. Ama talimatname finansçı gözüyle olmaz. Biz mevcut bütçemizi azaltacağız ama buna imkan verilmiyor. Geliştirilen yapılandırma modeli tüm kulüplere uymuyor. Burada bir müzakere süreci yok. Bu model 3 büyük kulübün ihtiyacını karşılamıyor. Ziraat Bankası, 'En doğru siz davranıyor, olmayacak bir şeye imza atmıyorsunuz' diyor. İmzaladığın an temerrüte giriyorsunuz. Bu şartlar çok ağır. Bir spor kulübü yöneticileri bu şartlara onay veremez. Biz de buranın sahibi değiliz. Bu kulübün çıkarlarını korumak için seçilmiş kişileriz. Çözüm değil, gerçekçi de değil" şeklinde konuştu.

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi!

Özellikle fazlalık bulunan mevkilerden oyuncu göndermeyi düşünen ve teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda düşünmediği Adil Rami, Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Inter'e transfer olması beklenen Victor Moses ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanıyor.

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