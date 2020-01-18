Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında
Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İlk devreyi üst üste 2 galibiyetle bitiren Kanarya, mutlak 3 puanla hem seriyi 3’e çıkarmak hem yarışa ağırlığını koymak amacında.
Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısına start veriyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK'yle karşılaşacak. Ligin ilk 17 haftalık periyodunu 9 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgiyle 31 puanla lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4. tamamlayan Kanarya, mutlak 3 puanla ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Ligdeki son iki maçını kazanan ve deplasmandaki 4 maçlık galibiyet hasretini 17. haftadaki Rizespor maçıyla sona erdiren F.Bahçe, böylece seriyi de devam ettirmek amacında. Teknik direktör Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK ise ligin ilk yarısını 6'şar galibiyet ve beraberlik ile 5 yenilgi alarak 24 puanla 9. sırada tamamladı. Saat 20.00'de Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. F.Bahçe, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla yenmişti.
"FIRSATA DÖNÜŞTÜRÜN"
Teknik direktör Ersun Yanal, ikinci yarının ilk maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi. Usta çalıştırıcının, antrenman öncesinde takımı toparlayıp, "İkinci devreler her zaman daha zor olur. Siz de bunu bilecek tecrübedesiniz. Nasıl başlarsan öyle gider derler. İyi başlayalım, öyle de devam edelim. Bazı maçlar fırsat maçlarıdır. Bu karşılaşma da hem kendimizi daha iyi toparlamamız hem de yarışa ağırlığımızı koymamız için bir fırsat" ifadelerini kullandığı bildirildi.
HASAN ALİ VE MOSES YOK
Fenerbahçe'de Gaziantep deplasmanında iki isim kesin olarak forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, bu karşılaşmayı da kaçıracak. Sol bekte de görev yapabilen yeni transfer Falette'nin lisans işlemleri tamamlanmadığı için zol bekte Dirar'ın forma giymesi bekleniyor.
TÜRÜÇ KADRODA
Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kayserispor maçında sakatlanan Deniz Türüç'ün durumu iyiye gidiyor. Dünkü idmanda takımla birlikte çalışan tecrübeli orta saha oyuncusu, takımın kamp kadrosuna dahil edildi. Deniz'in bugünkü mücadeleye 11'de başlaması bekleniyor.
İKİ İSİM SINIRDA
Sarı-lacivertli takımda iki futbolcu Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak olan Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecekler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...