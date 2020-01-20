İlk yolcu Moses

‘Harcama limiti’ için gönderilecek ilk kişi Victor Moses. İnter, sağlık raporlarını istediği Nijeryalı’yı ‘sağlam çıkarsa’ renklerine bağlayacak

Fenerbahçe'de transfer için umutlar Tahkim Kurulu'na (bu hafta toplanıp karar verecek) kalırken, limit engelini aşmak için ikinci yol futbolcu satışı... Başkan Ali Koç'un, Gaziantep maçının ardından sarfettiği, "Kalabalık mevkiden 2-3 kişi yollayacağım, bir kaçını yakında duyarsınız" sözleri gözleri kadroya çevirdi. Takımdan ayrılacak ilk futbolcunun Victor Moses olacağı belirtiliyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Nijeryalı kanat oyuncusunun transferi için Inter'in Chelsea ile anlaştığı gelen haberler arasında.

ZAJC'TA SON PAZARLIKLAR

Çizme basını, İnter'in Chelsea'den Moses'in sağlık raporlarını istediğini yazarken, bir sorun çıkmaması halinde yıldız oyuncuyu kadrosuna katacağı duyuruldu. Moses giderse Fenerbahçe 2.5 milyon euro'luk (yaklaşık 17 milyon TL) harcama limiti kazanacak... Miha Zajc için de Brescia ile son pazarlıklar yapılıyor. Sloven oyuncu da gönderilirse (maaşı dahil) 5 milyon euro'luk bir kaynak daha elde edilecek. Yönetimin; Rami, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç, Zanka ve Tolgay ile de şartlar oluşursa yolları ayıracağı öğrenildi.

İŞTE KALABALIK MEVKİLER

Stoper (6 oyuncu): Mathias Zanka Serdar Aziz Adil Rami Sadık Çiftpınar Simon Falette Okan Turp

Orta saha (9 oyuncu): Ozan Tufan Jailson Mehmet Ekici Miha Zajc Alper Potuk Luiz Gustavo Tolgay Arslan Tolga Ciğerci Emre Belözoğlu