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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın gözdesi takımdan gönderiliyor
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren ve transferlerini duyurabilmek için Türkiye Futbol Federasyonu'nda gelecek kararı bekleyen Fenerbahçe sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfere kaynak yaratmak adına Miha Zajc, Alper Potuk ve Mehmet Ekici gibi isimleri takımdan göndermeyi planlayan, kadroda düşünülmeyen Adil Rami ile de yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yolda. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 17.01.2020 21:36 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 21:42
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