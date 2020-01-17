17 Ocak 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın gözdesi takımdan gönderiliyor

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren ve transferlerini duyurabilmek için Türkiye Futbol Federasyonu'nda gelecek kararı bekleyen Fenerbahçe sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfere kaynak yaratmak adına Miha Zajc, Alper Potuk ve Mehmet Ekici gibi isimleri takımdan göndermeyi planlayan, kadroda düşünülmeyen Adil Rami ile de yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yolda. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 21:36 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 21:42
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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın gözdesi takımdan gönderiliyor

Fenerbahçe, ara transfer döneminde ilk imzasını Bundesliga ekibi Frankfurt'tan kadrosuna dahil ettiği Simon Falette'ye attırmıştı.

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın gözdesi takımdan gönderiliyor

Sarı lacivertli kulüp bu transferin ardından büyük tepki çekmiş ve oyuncunun son 2 sezon baz alındığında oldukça az karşılaşmada forma giymesi eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın gözdesi takımdan gönderiliyor

Sosyal medyada adeta infial yaratan bu transferin ardından rota eski sportif direktör Damien Comolli'ye çevrilmiş, Fransız futbol adamı twitter hesabından yaptığı açıklamada Falette'yi kendisinin transfer etmediğini, Başkan Ali Koç'un oyuncuya imza attırdığını duyurmuştu.

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın gözdesi takımdan gönderiliyor

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Koç, Damien Comolli ile kritik bir zirvede buluşmuş ve bu zirveden Comolli'nin istifası çıkmıştı.

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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın gözdesi takımdan gönderiliyor

SÜRPRİZ KARAR GELDİ

Geçici bir sistemle transfer için önceliği teknik heyete veren ve iş bitirmek için yönetimi görevlendiren Ali Koç, sürpriz bir karara daha imza attı.

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