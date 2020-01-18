18 Ocak 2020, Cumartesi
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SEYİRCİSİ EN ÇOK ARTAN KULÜP
Borç liginde zirve Fenerbahçe'nin
Giriş Tarihi: 18.01.2020
UEFA, 2018 finans yılı raporunu yayımladı. Avrupa'da en fazla net borcu olan 20 takımlı listeye 3 Türk takımı da girdi. Fenerbahçe 334 milyon Euro ile 6. sırayı alırken, en borçlu Türk takımı oldu. Beşiktaş 183 milyon Euro ile 15., Galatasaray ise 175 milyon Euro ile 17. sırada yer aldı.
SEYİRCİSİ EN ÇOK ARTAN KULÜP
UEFA'nın raporunda 'stadyumlara gelen seyirci sayısında en çok artış gösteren kulüpler' arasında ise ilk sıralarda yer aldı. Sarı-lacivertliler, ortalama seyirci sayısını 7 binden çok artırmayı başaran 7 kulüpten biri oldu. Süper Lig'in ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan 8 maçta 38 bin 901 seyirci ortalaması yakalanmıştı.
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