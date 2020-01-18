Moses'a Inter kancası

Fenerbahçe'de gözler Türkiye Futbol Federasyonu Lisans Kurulu'nun yapacağı toplantıya çevrildi. Lisans Kurulu bugün toplanacak ve Fenerbahçe ile ilgili kararını açıklayacak. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Göktuğhan Argın değerlendirdi. Argın, "Ali Koç dönemindeki belki de en büyük ve en hassas TFF kararı bu olacak." ifadelerini kullandı.