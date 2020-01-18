18 Ocak 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Moses'a Inter kancası

Moses'a dev talip
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.01.2020

yeniden Inter'in gündemine girdi. İtalyan basını, teknik patron Conte'nin Roma'dan Spinazzola'yı transfer edememesi halinde 'de kiralık olarak forma giyen Victor Moses'a yöneleceğini yazdı.

Bonservisi Chelsea'de bulunan Moses için İngiliz devinin 10 milyon euro istediği belirtilirken, 'in satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı kaydedildi. 29 yaşındaki Moses, kiralık oynadığı 'de 1.5 sezonda 23 maça çıkıp 5 gol attı; 2 de asist gerçekleştirdi.

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