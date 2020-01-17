Damien Comolli'den flaş ayrılık açıklaması!
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile yollarını ayıran sportif direktör Damien Comolli, sosyal medya hesabından ayrılık açıklaması yaptı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte göreve başlayan ve geçtiğimiz günlerde istifasını vererek sarı-lacivertli kulüp ile yollarını ayıran Damien Comolli, sosyal medya üzerinden ayrılığıyla alakalı açıklamalarda bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMALAR:
"Daha önce de birçok kez ayrılmak istediğimi başkana ilettim ancak olmadı. Bu süre zarfında görevime tamamen konsantre olmuş şekilde çalıştım ve büyük finansal kısıtlamalarımıza rağmen rekabetçi bir takım oluşturmaya çalıştım."
"Tamamen yeni bir yönetim anlayışına ve finansal modele ihtiyacı olan Fenerbahçe ve Trük futbolunun içinde bulunduğu durumu değiştirmek için uzun vadeli projeler üzerinde de çalıştım."
"Takıma ve bana yöneltilen adil olmayan eleştirilere rağmen, ki yakın zamanda doğru olmadıkları kanıtlandı, Fenerbahçe taraftarları tarafından gösterilen inanılmaz tutkuya hayran kaldım. Takım için en iyisini diliyorum."
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