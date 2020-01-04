04 Ocak 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe sol bek transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

F.Bahçe sol bek transferini bitiriyor! Anlaşma tamam
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 04.01.2020

 çalışmalarını sürdüren 'nin sol bek için Fabio Coentrao ile prensipte anlaştığı iddia edildi... Ancak teknik heyetin başta Milan'dan Ricardo Rodriguez olmak üzere önceliği başka isimlere verdiği, bu transferler gerçekleşmezse Portekizli oyuncunun imzaya çağrılacağı ifade edildi.

31 yaşındaki Coentrao, son olarak ülkesinin takımlarından Rio Ave'de forma giydi. Geçtiğimiz sezon Liga Nos'ta 21 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 5 asist gerçekleştirdi. Tecrübeli bek asıl ününü ise 'de yaptı. İspanyol devinde 5 sezon forma giyen (106 maç / 1 gol / 11 asist) Coentrao, Portekiz 'nın da (52 maç / 5 gol) uzun süre değişmez isimleri arasında yer aldı. Son derece tecrübeli bir isim olan Fabio, sol bekin yanı sıra orta saha, kanat ve ön libero olarak da görev yapabiliyor. ile yapılan FFP anlaşması nedeniyle sıkıntı yaşayan 'nin bonservisinin elinde olması nedeniyle Coentrao'yu yedekte tuttuğu belirtildi.

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