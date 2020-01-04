Fenerbahçe sol bek transferini bitiriyor! Anlaşma tamam
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin sol bek için Fabio Coentrao ile prensipte anlaştığı iddia edildi... Ancak teknik heyetin başta Milan'dan Ricardo Rodriguez olmak üzere önceliği başka isimlere verdiği, bu transferler gerçekleşmezse Portekizli oyuncunun imzaya çağrılacağı ifade edildi.
31 yaşındaki Coentrao, son olarak ülkesinin takımlarından Rio Ave'de forma giydi. Geçtiğimiz sezon Liga Nos'ta 21 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 5 asist gerçekleştirdi. Tecrübeli bek asıl ününü ise Real Madrid'de yaptı. İspanyol devinde 5 sezon forma giyen (106 maç / 1 gol / 11 asist) Coentrao, Portekiz Milli Takımı'nın da (52 maç / 5 gol) uzun süre değişmez isimleri arasında yer aldı. Son derece tecrübeli bir isim olan Fabio, sol bekin yanı sıra orta saha, kanat ve ön libero olarak da görev yapabiliyor. UEFA ile yapılan FFP anlaşması nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin bonservisinin elinde olması nedeniyle Coentrao'yu yedekte tuttuğu belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...