04 Ocak 2020, Cumartesi
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James Nunnally: Fenerbahçe'ye döndüğüm için çok heyecanlıyım
Giriş Tarihi: 04.01.2020
Fenerbahçe Beko'ya yeniden transfer olan ABD'li basketbolcu James Nunnally, sarı-lacivertli ekiple antrenmana çıktı.
FBTV'ye açıklama yapan Nunnally, "Fenerbahçe'ye döndüğüm için çok heyecanlıyım ve gurur duyuyorum. Fenerbahçe için bütün gücümle savaşacağım. Çok uzun bir zamanımız var. Kaybedilmiş bir şey yok. Özellikle Olympiakos maçında takım çok iyi bir reaksiyon gösterdi, çok iyi oynadı. Daha çok çalışıp, hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." şeklinde konuştu.
Daha önce iki sezon sarı-lacivertli formayı giyen Nunnally, "Taraftarlarımız zaten harika. Tekrar Fenerbahçe ailesine katıldığım için ve tekrar onlarla birlikte olacağım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
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