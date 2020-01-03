03 Ocak 2020, Cuma

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Kjaer'in menajerinden flaş transfer sözleri! Fenerbahçe...

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından gözünü ara transfer dönemine çeviren Fenerbahçe'de gündem stoper transferi... Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı ve Adil Rami'den istenen performansın alınamaması sebebiyle ocak ayında mutlaka bir stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde yeniden Simon Kjaer sesleri yükselmeye başladı. Danimarkalı futbolcunun transferi için girişimlerine başlayan sarı-lacivertliler, eski yıldızını kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe, Kjaer transferi için girişimlerini hızlandırırken, yıldız futbolcunun menajeri oyuncusunun geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 21:26
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Kjaer'in menajerinden flaş transfer sözleri! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları son sürat devam ederken, Simon Kjaer'le ilgili yaşanan son dakika gelişmesi taraftarı heyecanlandırdı.

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Kjaer'in menajerinden flaş transfer sözleri! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir performans sergiledi ve topladığı 31 puanla 4. sırada yer aldı.

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Kjaer'in menajerinden flaş transfer sözleri! Fenerbahçe...

Ligin ilk yarısını lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde kapatan sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Rizespor galibiyetleriyle devre arasına moralli girmişti.

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Kjaer'in menajerinden flaş transfer sözleri! Fenerbahçe...

Fenerbahçe camiası tamamen şampiyonluğa kenetlenirken, teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgeleri belirledi.

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Kjaer'in menajerinden flaş transfer sözleri! Fenerbahçe...

Süper Lig'in ilk yarısında gol yollarında etkili bir görüntü çizen sarı-lacivertliler, aynı başarıyı savunma hattında sergileyemedi.

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