Kjaer'in menajerinden flaş transfer sözleri! Fenerbahçe...

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından gözünü ara transfer dönemine çeviren Fenerbahçe'de gündem stoper transferi... Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı ve Adil Rami'den istenen performansın alınamaması sebebiyle ocak ayında mutlaka bir stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde yeniden Simon Kjaer sesleri yükselmeye başladı. Danimarkalı futbolcunun transferi için girişimlerine başlayan sarı-lacivertliler, eski yıldızını kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe, Kjaer transferi için girişimlerini hızlandırırken, yıldız futbolcunun menajeri oyuncusunun geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...