04 Ocak 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Zeljko Obradovic: Böyle devam

Obradovic: Böyle devam
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 04.01.2020

Bu sezon Euroleague'de beklentilerin çok altında kalan Beko'da deplasmanda elde edilen zaferi umutları yeniden yeşertti. Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, önlerinde uzun bir yol olduğunu söyledi.

Obradovic, saygı duydukları bir takıma karşı kazanmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Herkes yeni yılda yeni başlangıcı konuşuyor. Önümüzde uzun bir yol var, bu şekilde devam etmeliyiz" diye konuştu. Melih, "2020 bizim yılımız olacak" dedi.

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