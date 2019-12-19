Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor

Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, rakibi karşısında 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Süper Lig'in 16. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI SON 17 MAÇI KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçın birini hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ REKABETİNDE SON 17 MAÇ

Beşiktaş'a 15 yıla yakın süredir Kadıköy'de yenilmeyen Fenerbahçe'nin rakibiyle seyircisi önünde oynadığı son 17 maçı şöyle:

Tarih Kulvar Skor 26 Şubat 2006 Süper Lig 2-2 19 Kasım 2006 Süper Lig 0-0 26 Nisan 2007 Türkiye Kupası 1-1 3 Kasım 2007 Süper Lig 2-1 29 Kasım 2008 Süper Lig 2-1 18 Nisan 2010 Süper Lig 1-0 19 Eylül 2010 Süper Lig 1-1 5 Şubat 2011 Süper Lig 2-0 29 Nisan 2012 Süper Lig 2-1 7 Ekim 2012 Süper Lig 3-0 30 Ekim 2013 Süper Lig 3-3 22 Mart 2015 Süper Lig 1-0 29 Şubat 2016 Süper Lig 2-1 3 Aralık 2016 Süper Lig 0-0 23 Eylül 2017 Süper Lig 2-1 3 Mayıs 2018 Türkiye Kupası 3-0 (Hükmen) 24 Eylül 2018 Süper Lig 1-1

GALATASARAY'A 20 YILDIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, bir diğer önemli rakibi Galatasaray'a karşı ise Kadıköy'de geçilmesi güç bir başarıya imza attı.

Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 23 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 8 karşılaşmayı da berabere tamamladı.

FENERBAHÇE-GALATASARAY REKABETİNDE SON 23 MAÇ

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmediği son 23 maçın sonuçları şöyle:

Tarih Organizasyon Sonuç (FB-GS) 07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4 06.05.2001 Süper Lig 2 - 1 16.02.2002 Süper Lig 1 - 0 06.11.2002 Süper Lig 6 - 0 29.02.2004 Süper Lig 2 - 1 22.05.2005 Süper Lig 1 - 0 08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1 22.04.2006 Süper Lig 4 - 0 03.12.2006 Süper Lig 2 - 1 08.12.2007 Süper Lig 2 - 0 03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0 09.11.2008 Süper Lig 4 - 1 25.10.2009 Süper Lig 3 - 1 24.10.2010 Süper Lig 0 - 0 17.03.2012 Süper Lig 2 - 2 12.05.2012 Süper Lig 0 - 0 12.05.2013 Süper Lig 2 - 1 10.11.2013 Süper Lig 2 - 0 08.03.2015 Süper Lig 1 - 0 25.10.2015 Süper Lig 1 - 1 20.11.2016 Süper Lig 2 - 0 17.03.2018 Süper Lig 0 - 0 14.04.2019 Süper Lig 1 - 1