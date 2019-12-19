20 Aralık 2019, Cuma
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Yıldız futbolcudan olay sözler! "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum"
Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklaşılırken transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Birçok mevkiye yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlayarak 4. yıldızı takmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın listesinde yer alan yıldız futbolcu menajerine talimat vererek Fenerbahçe'de oynamak istediğini belirtti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.12.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 10:05
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