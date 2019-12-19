20 Aralık 2019, Cuma

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Yıldız futbolcudan olay sözler! "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum"

Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklaşılırken transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Birçok mevkiye yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlayarak 4. yıldızı takmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın listesinde yer alan yıldız futbolcu menajerine talimat vererek Fenerbahçe'de oynamak istediğini belirtti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 10:05
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Yıldız futbolcudan olay sözler! Fenerbahçe'de oynamak istiyorum

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yapan ve hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilerleyen haftalarda gösterdiği inişli çıkışlı performansla zirvenin gerisinde kaldı.

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Yıldız futbolcudan olay sözler! Fenerbahçe'de oynamak istiyorum

Ligde son olarak deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan sarı-lacivertliler, sahadan 3-1 yenilgiyle ayrıldı ve zirveyle arasındaki puan farkı 8'e çıktı.

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Yıldız futbolcudan olay sözler! Fenerbahçe'de oynamak istiyorum

Bu skorun ardından gözünü 16. haftada oynayacağı Beşiktaş derbisine çeviren Kanarya'da ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.

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Yıldız futbolcudan olay sözler! Fenerbahçe'de oynamak istiyorum

Sezonu zirvede tamamlayarak hem şampiyonluk hasretine son vermek hem de 4. yıldızı takmak isteyen sarı-lacivertliler, ocak ayında takım içerisinde radikal değişiklikler yapmayı planlıyor.

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Yıldız futbolcudan olay sözler! Fenerbahçe'de oynamak istiyorum

Teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

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