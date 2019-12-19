20 Aralık 2019, Cuma
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Bugünkü rakip sonuncu Zenit
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında bugün Rusya temsilcisi Zenit'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçın başlama saati 20.45. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler, 5 galibiyet, 9 yenilgi ile 15. sırada. Sadece 3 galibiyet alabilen Zenit ise son sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında bugün Rusya temsilcisi Zenit'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçın başlama saati 20.45. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler, 5 galibiyet, 9 yenilgi ile 15. sırada. Sadece 3 galibiyet alabilen Zenit ise son sırada yer alıyor.
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