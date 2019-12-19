20 Aralık 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Bugünkü rakip sonuncu Zenit

Bugünkü rakip sonuncu Zenit
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.12.2019

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 15. haftasında bugün Rusya temsilcisi Zenit'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçın başlama saati 20.45. öncesi sarı-lacivertliler, 5 galibiyet, 9 yenilgi ile 15. sırada. Sadece 3 galibiyet alabilen Zenit ise son sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 15. haftasında bugün Rusya temsilcisi Zenit'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçın başlama saati 20.45. öncesi sarı-lacivertliler, 5 galibiyet, 9 yenilgi ile 15. sırada. Sadece 3 galibiyet alabilen Zenit ise son sırada yer alıyor.

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