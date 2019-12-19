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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Tam 3 yıldız

Süper Lig'de son olarak Demir Grup Sivasspor'a mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara alan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 4-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek adını son 16'ya yazdıran Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran transfer gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, 3 yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 10:32
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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Tam 3 yıldız

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u eleyerek adını son 16'ya yazdıran Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da devam ediyor.

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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Tam 3 yıldız

Sarı-lacivertlilerde bu sonucun ardından transfer harekatı da hız kazandı...

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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Tam 3 yıldız

Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Tam 3 yıldız

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili konuşmuştu.

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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Tam 3 yıldız

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fransız futbol adamı, "Yaklaşan transfer dönemiyle ilgili de konuşmam gerekirse; önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz.

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