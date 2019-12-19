Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Tam 3 yıldız

Süper Lig'de son olarak Demir Grup Sivasspor'a mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara alan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 4-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek adını son 16'ya yazdıran Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran transfer gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, 3 yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...