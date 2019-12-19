20 Aralık 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe forvetini buldu! Pazarlıklar başladı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u eleyerek yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Ara transfer dönemi için birçok yıldızı listesine alan sarı-lacivertliler, bir süredir hücum bölgesi için çalışmalarına devam ediyordu. Aradığı ismi bulan Fenerbahçe'de pazarlıklar da başladı. Damien Comolli'nin başrolü oynadığı bu operasyonda yıldız futbolcu maaşında indirime gitmeyi kabul etti. İşte transfere dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 02:06 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 07:29
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Fenerbahçe forvetini buldu! Pazarlıklar başladı...

Ara transfer döneminde kadroya kanat oyuncusu katmayı hedefleyen Fenerbahçe, temaslarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe forvetini buldu! Pazarlıklar başladı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u geçen Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrilmişken, transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor.

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Fenerbahçe forvetini buldu! Pazarlıklar başladı...


Sakatlığı sebebiyle sahalardan bir süredir uzak kalan Mevlüt Erdinç, İstanbulspor maçıyla birlikte formasına kavuşmuştu.

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Fenerbahçe forvetini buldu! Pazarlıklar başladı...

Tecrübeli futbolcunun performansıyla sınıfta kalırken, Fenerbahçe taraftarının da tepkisini çekti.

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Fenerbahçe forvetini buldu! Pazarlıklar başladı...

İlk yarıda 2 golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayılan Mevlüt Erdinç, teknik direktör Ersun Yanal'ın da gözüne giremedi.

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