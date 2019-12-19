Fenerbahçe forvetini buldu! Pazarlıklar başladı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u eleyerek yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Ara transfer dönemi için birçok yıldızı listesine alan sarı-lacivertliler, bir süredir hücum bölgesi için çalışmalarına devam ediyordu. Aradığı ismi bulan Fenerbahçe'de pazarlıklar da başladı. Damien Comolli'nin başrolü oynadığı bu operasyonda yıldız futbolcu maaşında indirime gitmeyi kabul etti. İşte transfere dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 02:06 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 07:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





