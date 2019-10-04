04 Ekim 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Transfer teklifini resmen açıkladı! "Max Kruse ile görüştük"

Transfer teklifini resmen açıkladı! Kruse ile görüştük
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 04.10.2019

'nin yaz döneminde 'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve adı ve gibi Avrupa devleriyle de anılan yıldız futbolcu ile ilgili 'dan flaş bir transfer açıklaması geldi.

Hareketli bir yaz dönemi geçiren ve tam 12 futbolcuyu kadrosuna katan 'de sezon başında takıma dahil edilen ve gösterdiği etkili performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi haline gelen Alman orta saha oyuncusu ile ilgili 'da flaş bir transfer itirafı geldi.

Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce adı ve gibi devlerle anılan Kruse ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerle birlikte yaz aylarında Max Kruse'a talip olan Frankfurt'ta sportif direktör Bobic, o süreçte yaşananları anlattı. Alman basınından Weser-Kruier'e konuşan Bobic, "Fenerbahçe'den önce Kruse ile görüştük. Menajeriyle birkaç kez bir araya geldik ve kendisine teklif yaptık. Onu çok istedik ancak kendisi ve menajeri en sonunda Fenerbahçe'yi tercih etti" dedi.

Ersun Yanal'dan sürpriz değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

"WERDER BREMEN, KRUSE OLMADAN DA İYİ"

Pazar günü Kruse'nin eski takımı ile karşılaşacakları maç hakkında da konuşan Bobic, ''Werder Bremen, Kruse olmadan da gayet iyi oynuyor. Onun yerine oynayanlar gol atmaya devam ediyor.'' dedi.

FAIR PLAY ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLDİ

'in 6'ncı haftasında Stadyumu'nda oynanan - Fenerbahçe derbisi öncesi gerçekleşen seremonide İstiklal Marşı'nı okuyan ve sporseverler tarafından büyük takdir toplayan sarı-lacivertlilerin Alman yıldızı Max Kruse, Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 2019 Dünya ve Türkiye ödüllerine aday gösterildi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan 31 yaşındaki yıldız oyuncunun bu davranışı, özellikle sosyal medyada büyük beğeni toplamış ve görüntüsü günlerce paylaşılmıştı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 resmi maça çıkan Kruse, 5 asist üretti.

Dünya devi Muriç için geliyor! İşte Fenerbahçe'nin isteyeceği rakam

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Yanal'dan sürpriz değişiklik! İşte F.Bahçe'nin Antalya 11'i Yanal'dan sürpriz değişiklik! İşte F.Bahçe'nin Antalya 11'i
UEFA ülke sıralaması açıklandı! İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike UEFA ülke sıralaması açıklandı! İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike
Dünya devi Muriç için geliyor! İşte F.Bahçe'nin isteyeceği rakam Dünya devi Muriç için geliyor! İşte F.Bahçe'nin isteyeceği rakam
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör