Transfer teklifini resmen açıkladı! "Max Kruse ile görüştük"

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Werder Bremen'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve adı Bayern Münih ve Liverpool gibi Avrupa devleriyle de anılan yıldız futbolcu Max Kruse ile ilgili Almanya'dan flaş bir transfer açıklaması geldi.

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve tam 12 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de sezon başında takıma dahil edilen ve gösterdiği etkili performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi haline gelen Alman orta saha oyuncusu Max Kruse ile ilgili Almanya'da flaş bir transfer itirafı geldi.

Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce adı Liverpool ve Bayern Münih gibi devlerle anılan Kruse ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerle birlikte yaz aylarında Max Kruse'a talip olan Frankfurt'ta sportif direktör Bobic, o süreçte yaşananları anlattı. Alman basınından Weser-Kruier'e konuşan Bobic, "Fenerbahçe'den önce Kruse ile görüştük. Menajeriyle birkaç kez bir araya geldik ve kendisine teklif yaptık. Onu çok istedik ancak kendisi ve menajeri en sonunda Fenerbahçe'yi tercih etti" dedi.

"WERDER BREMEN, KRUSE OLMADAN DA İYİ"

Pazar günü Kruse'nin eski takımı Werder Bremen ile karşılaşacakları maç hakkında da konuşan Bobic, ''Werder Bremen, Kruse olmadan da gayet iyi oynuyor. Onun yerine oynayanlar gol atmaya devam ediyor.'' dedi.

FAIR PLAY ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLDİ

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi gerçekleşen seremonide İstiklal Marşı'nı okuyan ve sporseverler tarafından büyük takdir toplayan sarı-lacivertlilerin Alman yıldızı Max Kruse, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterildi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan 31 yaşındaki yıldız oyuncunun bu davranışı, özellikle sosyal medyada büyük beğeni toplamış ve görüntüsü günlerce paylaşılmıştı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 resmi maça çıkan Kruse, 5 asist üretti.