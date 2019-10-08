08 Ekim 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.10.2019

Cemil Usta Sezonu'nun 8'inci haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman çabukluk çalışmasıyla sürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve 'ın takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı belirtildi. Ayrıca milli takımlarında bulunan 11 futbolcunun yanı sıra ayağına özel tabanlık yaptırmak için 'de bulunan 'ın da antrenmanda yer almadığı öğrenildi.

Hasan Ali Kaldırım'ın ABD'den 11 Ekim Cuma günü döneceği bildirildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmalarla maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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