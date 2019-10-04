Ersun Yanal'dan sürpriz değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Son olarak Türk Telekom Stadı'ndaki derbide Galatasaray ile karşılaşan ve ezeli rakibiyle puanları paylaşan sarı-lacivertliler, taraftarının önünde Antalyaspor'u mağlup ederek milli araya moralli girmek istiyor. Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor maçının başlamasına saatler kala ilk 11'de flaş bir değişikliğe gitti. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 04.10.2019 12:31 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 12:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





