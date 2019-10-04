04 Ekim 2019, Cuma

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Ersun Yanal'dan sürpriz değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Son olarak Türk Telekom Stadı'ndaki derbide Galatasaray ile karşılaşan ve ezeli rakibiyle puanları paylaşan sarı-lacivertliler, taraftarının önünde Antalyaspor'u mağlup ederek milli araya moralli girmek istiyor. Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor maçının başlamasına saatler kala ilk 11'de flaş bir değişikliğe gitti. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 04.10.2019 12:31 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 12:33
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Ersun Yanal'dan sürpriz değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

Kadıköy'deki yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran, Ersun Yanal yönetiminde evinde hiç lig yenilgisi yaşamayan Fenerbahçe, Antalya karşısında farklı galibiyet peşinde.

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Ersun Yanal'dan sürpriz değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

Tedavileri süren Rodrigues ve Moses ile ayağındaki ağrılar sebebiyle ABD'ye giden Hasan Ali Kaldırım dışında eksiği bulunmayan sarı-lacivertlilerde bütün hesaplar üç puan üzerine yapıldı.

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Ersun Yanal'dan sürpriz değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

Bu sezon yarışın kora kor geçeceğini ve puan kadar averajın da son derece önemli olduğunu belirten teknik direktör Yanal, oyuncularından net bir galibiyet istedi.

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Ersun Yanal'dan sürpriz değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

"Ligin en iyi istatistiklerine sahibiz. Özellikle hücum hattında tüm verilerde öndeyiz" diyen Yanal "Ancak bu başarımız gol istatistiklerine aynı ölçüde yansımış değil. Artık buna son vermenin zamanı geldi" dedi.

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Ersun Yanal'dan sürpriz değişiklik! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

FENERBAHÇE, KADIKÖY'DE KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 15 maçta kaybetmedi. Sarı lacivertliler, 28 Ekim 2018'deki Ankaragücü maçının ardından oynadığı 15 lig maçında 9 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

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