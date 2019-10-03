03 Ekim 2019, Perşembe

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Dünya devi Muriç için geliyor! İşte Fenerbahçe'nin isteyeceği rakam

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon oynadığı futbolla göz dolduran ve şimdiden Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcü için dünya devinin resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenilirken, Fenerbahçe'nin Muriç için isteyeceği rakam da ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 03.10.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 10:37
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Dünya devi Muriç için geliyor! İşte Fenerbahçe'nin isteyeceği rakam

Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Dünya devi Muriç için geliyor! İşte Fenerbahçe'nin isteyeceği rakam

Sarı-lacivertlilerin transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile uzun uğraşlar verdiği ve mutlu sona ulaştığı Kosovalı golcü, bu sezon hem Fenerbahçe formasıyla hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

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Dünya devi Muriç için geliyor! İşte Fenerbahçe'nin isteyeceği rakam

Adı Atletico Madrid ve Manchester United gibi devlerle anılan Muriç, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 6 maçta 3 gol ve 1 asist üretirken, Kosova Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynadığı Çekya ve İngiltere maçlarındaki 2 gol ve 2 asistlik performansıyla Avrupa'nın gündemine oturmuştu.

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Dünya devi Muriç için geliyor! İşte Fenerbahçe'nin isteyeceği rakam

Öte yandan Muriç'i yakından takip eden kulüplerden olan Manchester United, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 6. haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçına scout ekibinden Krsto Kilibarda'yı göndermişti.

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Dünya devi Muriç için geliyor! İşte Fenerbahçe'nin isteyeceği rakam

United'ın bu girişiminin ardından Avrupa devlerinin radarından çıkmayan 25 yaşındaki golcü için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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