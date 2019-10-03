03 Ekim 2019, Perşembe
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Dünya devi Muriç için geliyor! İşte Fenerbahçe'nin isteyeceği rakam
Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon oynadığı futbolla göz dolduran ve şimdiden Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcü için dünya devinin resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenilirken, Fenerbahçe'nin Muriç için isteyeceği rakam da ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 03.10.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 10:37
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