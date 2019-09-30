30 Eylül 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Hasan Ali Kaldırım'ın dönüş tarihi belli oldu

Hasan Ali Kaldırım'ın dönüş tarihi belli oldu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.09.2019

'nin sezon öncesi kampında sakatlık geçiren 'ın milli aradan sonra hazır hale gelmesi bekleniyor.

Sarı lacivertli ekibin 'ta oynadığı karşılaşmasında sakatlık geçiren ve o günden bu yana sahalardan uzak kalan 'ın dönüş tarihi belli oldu. Deneyimli futbolcunun, ayağına özel olarak yapılan tabanlığında yaşadığı ufak uyumsuzluk nedeniyle, ilerleyen süreçte sıkıntı yaşamamak için geçen sene 'nin tabanlık yaptırdığı 'deki merkeze giderek yeni tabanlık yapılması uygun görüldü. 1-2 gün içinde ABD'ye giderek özel programına orada devam edecek olan milli oyuncunun, milli ara sonrası hazır olması planlanıyor.

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