30 Eylül 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'den Isla açıklaması
Giriş Tarihi: 30.09.2019
Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'ye kritik mücadele öncesi iyi haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'la oynanan derbi maçta sakatlanan Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın durumunun ciddi olmadığı belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sol üst baldırına aldığı darbe nedeniyle derbinin devre arasında oyundan çıkan Isla'nın sakatlığının önemli seviyede olmadığı ifade edildi. Isla'nın görev verilmesi durumunda Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin 4 Ekim Cuma günü Antalyaspor'la oynayacağı maçta forma giyebileceği öğrenildi.
Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Victor Moses'in takımdan ayrı özel program dahilinde günü tamamlayacağı aktarıldı. Bir diğer sakat futbolcu Garry Rodrigues'in ise tedavisine devam edileceği kaydedildi.
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