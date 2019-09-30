30 Eylül 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Isla açıklaması

Fenerbahçe'den Isla açıklaması
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.09.2019

'in 7. haftasında sahasında 'u konuk edecek olan 'ye kritik mücadele öncesi iyi haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'la oynanan derbi maçta sakatlanan Şilili futbolcu 'nın durumunun ciddi olmadığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sol üst baldırına aldığı darbe nedeniyle derbinin devre arasında oyundan çıkan Isla'nın sakatlığının önemli seviyede olmadığı ifade edildi. Isla'nın görev verilmesi durumunda 'in 7. haftasında 'nin 4 Ekim Cuma günü 'la oynayacağı maçta forma giyebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden 'in takımdan ayrı özel program dahilinde günü tamamlayacağı aktarıldı. Bir diğer sakat futbolcu Garry Rodrigues'in ise tedavisine devam edileceği kaydedildi.

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